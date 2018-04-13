1/2 финала Суперлиги Пари-Матч: анонс 13 апреля

В баскетбольной Суперлиги Пари-Матч в пятницу, 13 апреля, будет сыгран второй матч полуфинальной серии плей-офф между "Днепром" и южненским "Химиком". В первой игре днепряне доказали свой статус главного претендента на "золото" первенства, добыв уверенную победу – 96:62.

Отметим, что вторую игру команд можно будет увидеть в прямой трансляции на канале XSPORT.

19:00. Днепр, КСК "Шинник". БК "Днепр" – "Химик", счет в серии – 1:0, трансляция – XPORT, сайт Федерации баскетбола Украины, купить билеты

Первая встреча доказала, что южненцам будет крайне тяжело противостоять победителю регулярного чемпионата. "Химики" так и не справились с лидерами соперника – Тимофеенко и Мишулой, которые были эффективны при дальних бросках. Кроме того, отлично себя зарекомендовали защитник Сизов и форвард Мироненко.

Та победа стала уже шестой для днепрян над "Химиком" в нынешнем баскетбольном сезоне. До этого южненцы были четырежды биты в регулярке и проиграли дуэль за Кубок Украины. При этом в каждой игре "Днепр" набирал не менее 78 очков. "Химикам" предстоит главное – найти противоядие атакам днепрян с периметра.

Напомним, в полуфинале команды играют серию до трех побед.

Как сообщал "Обозреватель", "Черкаськи Мавпы" побили рекорд "Днепра" по количеству побед подряд в Суперлиге Пари-Матч.