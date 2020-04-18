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18 апреля • обновлено в 11:05
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Арум сказал, как проиграет Ломаченко

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Знаменитый американский промоутер Боб Арум уверен, что в поединке Ломаченко - Лопес украинец может проиграть лишь нокаутом.

Боб Арум

Боб Арум

AllBoxing.ru

"Самая большая сила Лопеса — это нокаутирующая мощь. Если он победит в бою — то это будет нокаут. Хотя Ломаченко нокаутировал большинство своих оппонентов. Он также может выиграть нокаутом. Если бой пройдёт всю дистанцию, явно, что Ломаченко более умелый технарь, так что он будет фаворитом. Но Лопес также хороший контрпанчер. Люди упускают это из-за его нокаутирующей мощи", - заявил 88-летний Арум порталу Fighthype.

Ранее Лопес сделал очередной дерзкий выпад в адрес Ломаченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, бой Василий Ломаченко - Теофимо Лопес не состоится в запланированную дату. Поединок должен был состояться 30 мая 2020 года. Букмекеры уже назвали фаворита встречи.

28 марта Ломаченко попал в скандал, призвав православных христиан рисовать кресты на дверях домов, чтобы уберечься от коронавируса. Позже Василию пришлось извиняться.

Несколько дней назад Лома заявил, что в сложившейся ситуации с пандемией коронавируса очень важно не поддаваться панике и призвал всех быть осторожными и внимательно слушайте рекомендации властей.

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Читайте все новости по теме "Ломаченко - Лопес" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Ломаченко - Лопес
Персоны
Теофимо Лопес Боб Арум Василий Ломаченко
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