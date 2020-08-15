Арестованный Титушко стал вице-президентом: спортивные итоги 14 августа

Скандально известный Вадим Титушко получил должность вице-президента в федерации единоборств, однако вскоре его уволили и продлили арест.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 14 августа.

Кроме того, украинский боксер Иван Редка заявил, что Лукашенко будет всю жизнь хлебать г*вно полной ложкой. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Титушко получил должность в федерации единоборств: вскоре его уволили и отправили под арест

Будет всю жизнь хлебать г*вно полной ложкой, – украинский боксер о Лукашенко

"Бавария" забила 8 голов "Барселоне" и вышла в полуфинал Лиги чемпионов

Построить "Шахтер" в Киеве Луческу не удастся, – Суркис

Легендарный футболист "Шахтера" официально перешел в английский топ-клуб

Суркис назвал главную задачу Луческу в "Динамо"

"Барселона" за 90 минут до матча с "Баварией" сообщила о COVID-19 в команде

Хабиб высказался о протестах в Беларуси, упомянув войну

Узнай первым итоги "коронавирусного" сезона УПЛ у нас в Telegram!