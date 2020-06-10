Американский фигурист Риппон не принял извинения олимпийского чемпиона из России

Михаил Морозов Спорт 15:54, 10.06.2020

Бывший американский фигурист Адам Риппон, который открыто говорит о своей нетрадиционной сексуальной ориентации, резко высказался об олимпийском чемпионе-2002 Алексее Ягудине.

Ранее Риппон пожертвовал 1000 долларов в фонд помощи темнокожим транссексуалам, а россиянин, узнав об этом, ответил: "Когда же вы сдохнете? Ошибка Земли". Американец незамедлительно отреагировал на слова Ягудина, заявив, что перечислил еще 1000 долларов в вышеуказанный фонд, но на этот раз сделал пожертвование от имени россиянина.

Алексей Ягудин с "золотой" медалью
RT News

Позже олимпийский чемпион принес извинения, но Риппон их не принял.

"Он принес извинения, но я их не принял. Он может взять свое извинение, гомофобные, трансфобные и расистские комментарии, "золотую" медаль Олимпиады и засунуть себе в задницу", – написал американец в Twitter.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ягудин обрушился с критикой на российский "Первый канал".

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