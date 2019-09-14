Девин Хэйни (22-0, 14 КО) нанес поражение российскому боксеру Зауру Абдуллаеву (11-1, 7 КО) и стал официальным претендентом на пояс WBC в легком весе, которым владеет Василий Ломаченко.
Поединок в Нью-Йорке завершился победой американского проспекта техническим нокаутом после того, как непобедимый россиянин отказался выходить на 5-й раунд.
В одном из предыдущих 3-минуток 24-летний житель Екатеринбурга пропустил страшный удар в голову.
Как сообщал OBOZREVATEL, 31 августа Василий Ломаченко завоевал вакантный пояс WBC, победив единогласным решением судей британца Люка Кэмпбелла.
13 апреля украинец успешно защитив титулу WBA и WBO в бою против британца Энтони Кроллы (34-7-3, 13 КО).
У нас в Telegram ты узнаешь первым, когда Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира!