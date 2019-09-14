Девин Хэйни (22-0, 14 КО) нанес поражение российскому боксеру Зауру Абдуллаеву (11-1, 7 КО) и стал официальным претендентом на пояс WBC в легком весе, которым владеет Василий Ломаченко.

Поединок в Нью-Йорке завершился победой американского проспекта техническим нокаутом после того, как непобедимый россиянин отказался выходить на 5-й раунд.

В одном из предыдущих 3-минуток 24-летний житель Екатеринбурга пропустил страшный удар в голову.

Новости Ломаченко намерен отказаться от чемпионского боя

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 августа Василий Ломаченко завоевал вакантный пояс WBC, победив единогласным решением судей британца Люка Кэмпбелла.

13 апреля украинец успешно защитив титулу WBA и WBO в бою против британца Энтони Кроллы (34-7-3, 13 КО).

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