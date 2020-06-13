Алиев позвал в киевское "Динамо" Кокорина

Знаменитый в прошлом динамовец Александр Алиев позвал в киевский клуб российского форварда Александра Кокорина.

Таким образом Алиев отреагировал на слова россиянина о том, что он готов покинуть "Сочи" и перейти в любой другой клуб.

"Если ты говоришь, что открыт для любых предложений, то давай в Киев. Если что, я Игорю Михайловичу позвоню - скажу про тебя. Хотя бы с тобой второе место займут. А то они сейчас идут на третьем, на четвертом. Пойдешь в "Динамо"?" – спросил Алиев в шутку в прямом эфире с Кокориным.

В ответ российский игрок согласился переходить только за компанию с Алиевым

"Пойду только с тобой. Ты не все покажешь, расскажешь Я в плане по городу. Куда можно сходить..." – с улыбкой сказал Кокорин.

"Ну это даже не обсуждается. Здесь такие шикарные рестораны", – моментально отреагировал Алиев.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 сентября Кокорин и его друг Павел Мамаев вышли на свободу по УДО. Футболисты отбывали наказание после того, как в октябре 2018-го стали зачинщиками двух драк в центре Москвы.