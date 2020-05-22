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22 мая • обновлено в 19:06
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Агент Реброва назвал коронавирус "бизнесом для кучки бандитов"

1.5т
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Агент бывшего тренера киевского "Динамо" Сергея Реброва Шандор Варга усомнился в серьезности коронавируса.

По мнению венгра, пандемия бал создана искусственно и помогает некоторым людям зарабатывать.

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Шандор Варга (второй справа)

Шандор Варга (второй справа)

ФК "Аль-Ахли"

"Этот вирус для кого-то – большой бизнес. Статистика показывает, что за этот же период в прошлом году погибло больше людей, чем в этом. Вирус повлиял на здоровье людей незначительно. Через 50 лет узнаем, кому все это было выгодно. Для большинства коронавирус стал ударом по бизнесу, но кто думает о большинстве? Кучка бандитов руководит всем процессом. Обидно, что и футбол пострадал", – приводит слова Варги Sport24.ru.

Как сообщал OBOZREVATEL, в украинском футболе был зафиксирован второй случай заражения коронавирусом.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персоны
Шандор Варга Сергей Ребров
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