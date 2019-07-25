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22-кратный чемпион Украины умер загадочной смертью

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В Днепре на 37-м году жизни скончался 22-кратный чемпион Украины по прыжкам в воду Юрий Шляхов.

Как сообщает Апостроф, спортсмен умер при загадочных обстоятельствах. Тело Шляхова обнаружила в квартире его мать.

Юрий Шляхов

Юрий Шляхов

Юрий Шляхов в составе национальной сборной завоевал золотые медали чемпионата Европы и Кубка европейских чемпионов. Также Шляхов принимал участие в Олимпийских играх 2004 и 2008 годов. В 2007 году стал третьим на летней Универсиаде в Бангкоке.

После завершения карьеры в 2010 году Шляхов начал преподавать в Днепровском государственном университете (ДНУ) на кафедре физвоспитания.

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Тема
водные виды спорта
Место
Украина Днепр
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