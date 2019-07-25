22-кратный чемпион Украины умер загадочной смертью

В Днепре на 37-м году жизни скончался 22-кратный чемпион Украины по прыжкам в воду Юрий Шляхов.
Как сообщает Апостроф, спортсмен умер при загадочных обстоятельствах. Тело Шляхова обнаружила в квартире его мать.
Юрий Шляхов
Юрий Шляхов в составе национальной сборной завоевал золотые медали чемпионата Европы и Кубка европейских чемпионов. Также Шляхов принимал участие в Олимпийских играх 2004 и 2008 годов. В 2007 году стал третьим на летней Универсиаде в Бангкоке.
После завершения карьеры в 2010 году Шляхов начал преподавать в Днепровском государственном университете (ДНУ) на кафедре физвоспитания.
Как сообщал OBOZREVATEL, накануне известный аргентинский боксер Уго Сантильян после поединка упал в обморок, а позже умер.
В сети появилось видео последних минут жизни спортсмена.
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