18-летняя дочь Суркиса восхитила сеть своей красотой

Максим Богданов Спорт 18:34, 26.05.2020

Младшая дочь президента "Динамо" Игоря Суркиса Яна произвела настоящий фурор в социальных сетях своей роскошной внешностью.

18-летняя красотка занимается балетом и под каждым снимком в Instagram собирает множество восторженных отзывов от друзей и подписчиков.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться украинкой.

Яна Суркис
@y.surkis777
Яна Суркис
@y.surkis777
Яна Суркис
@y.surkis777
Яна Суркис
@y.surkis777
Яна Суркис
@y.surkis777
Яна Суркис
@y.surkis777
Яна Суркис
@y.surkis777
Яна Суркис
@y.surkis777
Яна Суркис
@y.surkis777
Яна Суркис
@y.surkis777
Яна Суркис
@y.surkis777
Яна Суркис
@y.surkis777
Яна Суркис
@y.surkis777
Яна Суркис
@y.surkis777
Яна Суркис
@y.surkis777
Яна Суркис
@y.surkis777
Яна Суркис
@y.surkis777
Яна Суркис
@y.surkis777
Яна Суркис
@y.surkis777
Яна Суркис
@y.surkis777
Яна Суркис
@y.surkis777
Яна Суркис
@y.surkis777
Яна Суркис
@y.surkis777
Яна Суркис
@y.surkis777
Яна Суркис
@y.surkis777
Яна Суркис
@y.surkis777
Яна Суркис
@y.surkis777
Яна Суркис
@y.surkis777

Как сообщал OBOZREVATEL, Яна несколько дней назад "зажгла" с игроком молодежной команды "Динамо" Кристианом Беловаром, устроив эффектную фотосессию в одном из столичных супермаркетов.

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Спорт

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