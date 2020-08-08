18-летняя чемпионка Украины в купальнике восхитила сеть красотой

Максим Иншаков Раздевалка 15:54, 8.08.2020 Обновлено: 16:02, 8.08.2020

18-летняя чемпионка Украины среди юниоров в беге на дистанции 200 и 400 метров Мария Буряк собрала множество восторженных отзывов в интернете, похваставшись своей пляжной фотосессией на берегу Днепра.

Юзеры в комментариях под снимками по достоинству оценили роскошную внешность юной украинки, завалив ее комплиментами и признаниями в любви.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться нашей соотечественницей.

Мария Буряк на пляже
Instagram Марии Буряк
Мария Буряк с песком
Instagram Марии Буряк
Мария Буряк позирует на фоне правого берега Киева
Instagram Марии Буряк
Мария Буряк в проофиль
Instagram Марии Буряк
Мария Буряк в желтом купальнике
Instagram Марии Буряк
Мария Буряк демонстрирует роскошный пресс
Instagram Марии Буряк
Мария Буряк кривляется
Instagram Марии Буряк
Мария Буряк
Instagram Марии Буряк
Мария Буряк на одной из тренировок
Instagram Марии Буряк
Мария Буряк в синем купальнике
Instagram Марии Буряк
Мария Буряк на берегу моря
Instagram Марии Буряк
Мария Буряк после пробежки
Instagram Марии Буряк
Мария Буряк перед тренировкой
Instagram Марии Буряк
Комментарии под фото Марии Буряк
Instagram Марии Буряк
Комментарии под фото Марии Буряк
Instagram Марии Буряк
Комментарии под фото Марии Буряк
Instagram Марии Буряк
Комментарии под фото Марии Буряк
Instagram Марии Буряк
Комментарии под фото Марии Буряк
Instagram Марии Буряк
Комментарии под фото Марии Буряк
Instagram Марии Буряк

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук порадовала многочисленных подписчиков в Instagram соблазнительным летним фото.

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Спорт Раздевалка

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