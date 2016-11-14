Новости спорта

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Спортивные блоги
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Спорт - привілей багатих, або Як влада хоче заборонити бідним займатися спортом Тут на тлі розмов влади про надпотужну підтримку масового спорту з‘явився цікавий законопроект від депутатів Слуги народу, Батьківщини і партії Медведчука
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Доктрина "спорт поза політикою" підготувала армію в*тників у спорті Переконаний, що держава повинна розглядати спорт як важливу складову гуманітарної політики та формування позитивного іміджу України
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Пробили: о "Динамо", металлургах и очередном дне "Возликуем" - очередное дно пробито, до ядра земного шара еще ближе.
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Бути чи не бути зимовим видам спорту в Україні? Як відомо, наша біатлонна спільнота на чолі з Володимиром Бринзаком разом з НОК останні 20 років переконувала владу в необхідності будівництва Національного Центру зимових видів спорту і для тренувань і для міжнародних змагань (біатлон, лижні гонки, фрістайл)
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Процес відновлення спортивної інфрастуктури не можна зупиняти Прошу усіх небайдужих долучитися до процесу цивілізованого лобіювання виділення коштів на будівництво та реконструкцію спортивних споруд