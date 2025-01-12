'Запорожье' впервые в сезоне обыграло 'Черкаськи Мавпы' в Суперлиге Favbet

БК "Запорожье" сумело отпраздновать победу над "Черкаськими Мавпами" в регулярном сезоне чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге Favbet. Игра в Днепре завершилась со счётом 80:60.

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Матч начался с трехочкового от Льва Кошеватского в первой атаке, но дальше восемь минут игроки Черкасских Мавп не могли отправить мяч в корзину соперника. Запорожье за этот период набрало 21 очко, поведя 21:3. Правда, концовку четверти лучше провели черкасские баскетболисты, которым удался рывок 7:0.

Во второй четверти Черкасские Мавпы сумели выровнять игру, в первую очередь благодаря Андрею Агафонову, набравшему 12 очков. Но в защите подопечные Дмитрия Нагорного все еще разрешали слишком много сопернику, который за десятиминутку набрал 25 баллов, выиграл ее 25:22 и на большой перерыв ушел за преимущества +14.

Во второй половине матча еще больше стало сказываться то, что Черкасские Мавпы играют ограниченной ротацией и накануне провели тяжелый матч с Днепром. Откровенно сил уже не хватало, тогда как Запорожье не сбрасывало темп, плюс "улетели" трехочковые, которых Запорожье за весь матч реализовало 11 из 28 (39%).

В итоге Запорожье довело свое преимущество до 20 очков, которое удержало до конца игры.

В Запорожье результативный матч провели Максим Никитин (25 очков) и Абулрахман Бах (24 очка). Отметим также Владислава Николайчука, который закончил игру с 9 очками и 10 подборами. В Черкасских Мавпах дабл-дабл оформил дабл-дабл из 22 очков и 13 подборов.

Черкасские Мавпы потерпели девятое поражение в сезоне, находясь на четвертом месте турнирной таблицы, тогда как Запорожье одержало шестую победу, идя шестым.

Суперлига Favbet . Регулярный чемпионат

Днепр, СК Шинник

Запорожье — Черкасские Мавпы 80:60 (21:10, 25:22, 18:14, 16:14)

Запорожье: Бах 24, Хохоник 9+7 передач, Петренко 7, Никитин 25+8 подборов, Буц 0+6 подборов – старт; Николайчук 9+10 подборов, Кабанов 6, Величко 0, Дмитренко 0

Черкасские Мавпы : Марченко 5+6 передач, Кошеватский 9, Агафонов 22+13 подборов, Климов 0, Клебан 4 – старт; Пирогов 12, Упырь 8+5 подборов, Фесун 0