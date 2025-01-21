'Я не думаю, что это реально'. На карьере Усика 'поставили крест'

Бывший чемпион мира WBO Джонни Нельсон (45-12, 29 КО) считает, что чемпион WBC, WBO, WBA и IBO Александр Усик (23-0, 14 КО) завершил свою карьеру в первом тяжелом весе. По мнению 58-летнего британца вся информация о том, что украинский супертяж спустится в более легкий дивизион, не имеет ничего общего с реальностью.

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Бывший боксер подчеркнул, что на данный момент 37-летний крымчанин доказал всем, что опасения по поводу его размеров при переходе в супертяжелый вес были напрасны и он там себя ощущает более чем комфортно.

"Я не думаю, что это реально [переход назад в более легкий вес - ред.]. Во-первых, после того как он поднялся, вернуться обратно в весовой лимит будет невероятно сложно. Во-вторых, с финансовой точки зрения это невыгодно. В первом тяжёлом весе он не сможет рассчитывать на такие гонорары, как в тяжёлом. Если ты достиг такого уровня, как Усик, зачем подвергать себя таким испытаниям ради меньших денег?" – сказал Нельсон в интервью talkSPORT.com.

Эксперт добавил, что все разговоры о якобы бое Усик – Опетая, это всего лишь пустой звук.

"Австралиец – серьёзный соперник в первом тяжёлом весе, но достаточно ли это большой бой для Усика?" – задается риторическим вопросом Нельсон.

Как сообщал OBOZ.UA, Опетая (27-0, 21 КО) одержал феерическую победу над новозеландцем Дэвидом Ньикой (9-1, 8 КО) в первом титульном поединке в боксе в 2025 году.

Ранее Джей заявлял, что готов подраться с украинцем Александром Усиком. Обладатель пояса Международной федерации бокса (IBF) отметил, что поединок против нашего соотечественник станет новым вызовом в его карьере.

Стоит отметить, что промоутер британского экс-боксера Тайсона Фьюри (34-2–1, 24 КО) Фрэнк Уоррен также не видит предпосылок для того, чтобы Саша спустился в тяжелый дивизион.

Не стоит однако пренебрегать тем фактом, что в декабре прошлого года Усик объявил о своем намерении сменить дивизион.

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