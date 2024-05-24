В УАФ сказали, сколько призовых выплатили сборной Украины за выход на Евро-2024

Игроки, тренеры и персонал сборной Украины получили почти 140 миллионов гривен в качестве премиальных за выход команды в финальную часть чемпионата Европы 2024 года в Германии. Это составляет 16% бюджета Украинской ассоциации футбола (УАФ) в нынешнем году.

Об этом говорится в финансовом отчете УАФ. "Сине-желтые" получили 139,4 млн грн или 3,3 млн евро призовых за решение задачи по выходу на континентальное первенство, которое станет для украинской команды четвертым подряд. Отдельно в бюджете заложены затраты организации на Евро-2024 в размере 66 млн грн, а также 242 млн – на содержание национальной сборной в 2024-2025 годах.

Также в УАФ раскрыли источники пополнения бюджета. 89% покроют Европейский футбольный союз (878,6 млн грн) и Международная федерация футбола (70 млн).

Напомним, сборная Украины сыграет в группе Е на Евро-2024, где ее соперниками станут команды Бельгии, Словакии и Румынии. Главный тренер команды Сергей Ребров уже назвал список игроков, которые будут готовиться к финальной части чемпионата.

Как сообщал OBOZ.UA, УЕФА изменил регламент проведения Евро-2024. Также были названы арбитры, которые получат возможность поработать на чемпионате. В список вошли два украинца.

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