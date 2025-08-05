В США гонщик погиб на скорости более 450 км/ч. Видео

Во время заезда на знаменитых соляных равнинах Бонневилль в штате Юта погиб 60-летний Крис Рашке. Он разогнался до 455 км/ч в попытке установить рекорд наземной скорости, но потерял контроль над ракетоподобным автомобилем под названием Speed Demon, пишет The Guardian.

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По данным Южнокалифорнийской ассоциации хронометража (SCTA), Рашке потерял управление примерно через 4 км после начала заезда. Медики оказали ему помощь на месте, но спасти гонщика не удалось — он скончался от полученных травм. Ассоциация проводит мероприятие Speed Week с конца 1940-х годов.

Соляные равнины Бонневилль — ровная, почти зеркальная поверхность на месте древнего озера — уже десятилетиями привлекают гонщиков со всего мира, стремящихся установить рекорды скорости, а также любителей мото- и автоспорта. Это место находится примерно в 160 км к западу от Солт-Лейк-Сити. Здесь также снимались такие фильмы, как День независимости и Самый быстрый Индианец.

"Автоспорт по своей природе опасен", — заявил Деннис Салливан, гонщик и конструктор автомобилей, установивший собственный рекорд скорости на модифицированном Ford Model T 1927 года. Сейчас он возглавляет Ассоциацию гонок на соляных равнинах Юты. "Люди получают травмы. Люди погибают. Это часть спорта. Такое происходит редко, но это реальность".

Он отметил, что автоспорт предъявляет жёсткие требования к безопасности — используются усиленные каркасы, специальные шины и дополнительные огнетушители.

Последний смертельный случай на равнинах, по словам Салливана, произошёл в 2016 году, когда известный мотоциклист Сэм Уилер разбился на скорости 321 км/ч — его байк занесло, и он взлетел в воздух.

Трасса на Бонневилле протяжённостью около 11 км существует с 1914 года. Особенность поверхности — наличие подземного водоносного слоя, который охлаждает шины. В отличие от обычных автодромов, здесь нет трибун — зрителям разрешается находиться не ближе 300 метров от трассы.

Официально неизвестно, какой именно скорости пытался достичь Рашке в тот день. Как сообщил представитель полиции округа Туэле сержант Дейн Лердал, проводится расследование."Мы знаем, что это был несчастный случай", — сказал он.

Крис Рашке управлял стримлайнером — узким и обтекаемым автомобилем, специально сконструированным для экстремальных скоростей. В автоспорте он проработал более 40 лет. По информации команды Speed Demon, свою карьеру он начал в начале 1980-х на треке в Вентуре, участвовал в гонках на трициклах и в дивизионе мини-стока, обучился сборке и ремонту гоночных машин, а затем стал пилотом команды.

Президент ассоциации и директор гонки Кит Педерсен отметил, что Рашке был уважаемым участником сообщества и работал в компании, производящей крепёж для гоночных автомобилей.

"Он был одним из лучших. За плечами у него огромный опыт в самых разных видах гонок, — подчеркнул Педерсен.