В Нидерландах голкипер на последних секундах забил уникальный гол, лежа на газоне. Видео

Нидерландский голкипер "Росмалена" Ральф Вос забил потрясающий гол в первом раунде Кубка Нидерландов по футболу – втором по значению футбольном турнире страны, который проводится национальной футбольной федерацией страны с 1899 года. 28-летний вратарь смог поразить ворота "Эмдейка", лежа на газоне.

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На 93-й минуте "Росмален" проигрывал 0:2 и большими силами пошел в атаку, надеясь отыграть хоть один гол. Помогать линии атаке взялся и Вос, сделав это безупречно. После паса головой от партнера по команде, он из горизонтального положения пробил точно в рамку.

В комментариях болельщики назвали этот удар уникальным, а само видео со взятием ворот стало вирусным, собрав тысячи просмотров в интернете.

К сожалению, на итоговый результат этот шедевр никак не повлиял. Матч завершился поражением "Росмалена" 1:2.

Как сообщал OBOZ.UA, не так давно 17-летний украинский голкипер бразильского клуба "Атлетико Паранаенсе" U-20 Максим Воронов забил потрясающий гол через все поле. Харьковчанин отметился фантастическим ударом в 10-м туре Лиги Паранаенсе" U-20 против PSTC U-20.

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