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Голкипер "Айнтрахта" U-9 в одиночку обыграл абсолютно всех соперников и забил гол. Видео собрало 5.5 млн просмотров за 10 часов
В интернете завирусилось видео с одной из тренировок детской команды "Айнтрахта". Юный немецкий голкипер включил режим Месси и в одиночку решил вопрос с забитым голом.
Молодой вратарь, получив пас у своих ворот, без особых проблем обыграл всех пятерых соперников и точным ударом отправил мяч в сетку.
За несколько часов ролик с фантастическим проходом молодого форвард-голкипера собрал порядка 6 млн просмотров.
В комментариях болельщики восхищаются молодым талантом, отмечая ошибку тренера, который поставил его в ворота. Многие английские фанаты видят в нем со временем отличного футболиста национальной сборной.
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