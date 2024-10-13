Голкипер 'Айнтрахта' U-9 в одиночку обыграл абсолютно всех соперников и забил гол. Видео собрало 5.5 млн просмотров за 10 часов

В интернете завирусилось видео с одной из тренировок детской команды "Айнтрахта". Юный немецкий голкипер включил режим Месси и в одиночку решил вопрос с забитым голом.

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Молодой вратарь, получив пас у своих ворот, без особых проблем обыграл всех пятерых соперников и точным ударом отправил мяч в сетку.

За несколько часов ролик с фантастическим проходом молодого форвард-голкипера собрал порядка 6 млн просмотров.

В комментариях болельщики восхищаются молодым талантом, отмечая ошибку тренера, который поставил его в ворота. Многие английские фанаты видят в нем со временем отличного футболиста национальной сборной.

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