Усик засветился с уникальным аксесуаром за 800 000 долларов. Видео

Чемпион мира WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) пришел на день рождения своей дочки Елизаветы в часах за 800 000 долларов (~33 млн грн). Эти часы под названием Astronomia Art Ring of Fire глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх заказал у Jacob & Co. в сотрудничестве с Big Time Creative Shop, креативным подразделением GEA.

Видео дня

Всего в мире существует четыре таких прибора, которые были созданные в честь знакового события в истории бокса, посвящены бою между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком, который состоялся 18 мая 2024 года в Эр-Рияде.

Часы получили традиционно массивный корпус 50 мм, изготовленный из розового золота. Карусельную конструкцию с двухосным парящим турбийоном и небольшим циферблатом с двумя стрелками в них дополняют 10-миллиметровые фигурки спортсменов, а также боксерские перчатки с их автографами.

Дизайн отдает дань легендарному чемпионскому поясу WBC: циферблат с часами и минутами повторяет его узнаваемый стиль, а ремешок выполнен в характерном зеленом цвете. По одному экземпляру этих часов были подарены Фьюри и Усику в память об их участии в первом в XXI веке поединке за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе.

Третий аппарат был выставлен на аукционе Sotheby’s в неделю боя и куплен за 800 000 основателем промоутерской компании "Queensberry Promotions" Фрэнком Уорреном. Четвертыми часами владеет сам Турки Аль аш-Шейх.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

