Усик обратился к украинцам и еще одному народу после победы над Фьюри, записав видео из самолета

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (23-0, 14 КО) поблагодарил болельщиков за поддержку в реванше против Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО). Наш соотечественник обратился не только к украинцам, но и к своим английским поклонникам.

Видео дня

Соответствующее видео Усик опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram. В ролике видно, что боксер уже находится в самолете. Александр обратился к фанатам на украинском и английском языках, отметив, что очень ценит поддержку, а закончил речь патриотичным возгласом.

"Дорогие друзья. Всем доброго дня. Победа есть. Хочу поблагодарить всех за поддержку. Спасибо за молитвы. Мои английские болельщики, спасибо вам большое за поддержку. Для меня это очень важно. Я это ценю. Спасибо большое! Слава богу за все и слава Украине!" – сказал Усик.

Напомним, что все три судьи боя Усик – Фьюри 2 отдали победу украинскому боксеру со счетом 116-112. Кроме того, стало известно, какой результат зафиксировал искусственный интеллект. Свою версию по раундам дал экс-чемпион Энтони Джошуа (28-4, 25 КО).

Это вызвало ярость у Тайсона, который назвал себя сильнейшим с разницей минимум в три раунда. Британец также устроил демарш после поединка.

В то же время была опубликована впечатляющая статистика ударов соперников в бою. А на фото было показано, как выглядит лицо Фьюри после 100 пропущенных ударов от Усика.

После победы украинский боксер определился со своим следующим соперником, а также сделал признание о реванше с Тайсоном.

Как сообщал OBOZ.UA, на камеру попала реакция Пэрис Фьюри, когда Александр был объявлен победителем реванша с Тайсоном. Кроме того, реванш обнаружили в известном мультфильме.

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