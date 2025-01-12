Украинцы за рубежом: отличный матч Пустового в Испании, Ковляр стал самым результативным в игре Литкабелиса в Литве

Капитан сборной Украины по баскетболу Артем Пустовой подтверждает, что набрал невероятную форму, продемонстрированную в очередном матче Ховентуда в чемпионате Испании против Андорры, которую команда украинца обыграла 93:86. Наш центровый сыграл 18 минут, набрал 17 очков (8/11 двухочковых и 1/2 штрафных), собрал 5 подборов и поставил 4 блок-шота при 3 потерях.

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Ховентуд закрепился на пятом месте в турнирной таблице, но может подняться до топ-3 после всех матчей тура, а от первого места команду отделяет всего две победы. На следующей неделе Ховентуд 15 января сыграет с Гран-Канарией в Еврокубке и 18 января. с Манресой в чемпионате Испании

В чемпионате Германии Миттельдойчер уступил Фехте 79:87. Иван Ткаченко сыграл 19 минут, набрал 2 очка (1/2 двухочковых), собрал 8 подборов при 1 фоле и 1 потере. Команда украинца проиграла третий матч подряд, спустившись на 10-ю строчку в таблице.

В Литве Литкабелис одержал победу над Нептунасом 63:56. Самым результативным игроком матча стал Александр Ковляр, который за 26 минут набрал 18 очков (6/7 двухочковых, 2/5 трехочковых), сделал 1 подбор, 1 передачу, 3 перехвата при 4 фолах.

А вот Йонава уступила БК Вулвс 91:94. Богдан Близнюк в этой игре за 30 минут набрал 15 очков (1/5 двухочковых, 3/3 трехочковых, 2/2 штрафных), собрал 9 подборов, 1 перехват при 3 потерях и 2 фолах. У Виталия Зотова за 22 минуты 5 очков (1/2 двухочковых, 1/3 трехочковых), 3 подбора, 4 передачи при 3 фолах и 1 потере.

В Японии Осака проиграла Гумми 67:76. Владимир Герун сыграл 30 минут, набрал 4 очка (1/4 двухочковых, 2/2 штрафных), собрал 9 подборов, 3 передачи при 4 фолах.

В Латвийско-эстонской лиге Кейла УК уступила Калеву/Крамо 60:93. Виталий Шиманский стал самым результативным игроком Кейлы – за 30 минут он набрал 14 очков (3/5 двухочковых, 2/8 трехочковых, 2/2 штрафных), сделал 1 подбор, 2 передачи, 1 перехват, 2 блок-шота при 3 фолах и 2 потерях.

Валмиера выиграла первый четвертьфинал Кубка Латвии у Вентспилса 89:74. Ростислав Новицкий отыграл 22 минуты, набрал 14 очков (5/5 двухочковых, 4/5 штрафных), сделал 5 подборов, 1 передачу, 2 перехвата, 1 блок-шот при 4 фолах и 1 потере.

В чемпионате Болгарии Миньор уступил Левски 88:91. Богдан Бринюк стал вторым по результативности в команде, за 32 минуты набрав 18 очков (8/11 двухочковых, 0/1 трехочковых, 2/3 штрафных), собрав 9 подборов, 1 перехват при 3 фолах и 3 потерях.

Во втором дивизионе чемпионата Польши Лодзь выиграл у Иноврацлава 82:65. Дабл-дабл в матче за 32 минуты оформил Александр Антипов. Он набрал 17 очков (3/7 двухочковых, 2/4 трехочковых, 5/5 штрафных), собрал 12 подборов, сделал 1 передачу, 1 перехват, 1 блок-шот при 1 потере.

В третьем дивизионе чемпионата Германии Бавария-2 проиграла Людвигсбургу-2 со счетом 82:89. Десмонд Йяму отыграл 26 минут, набрал 11 очков (4/9 двухочковых, 3/7 трехочковых), собрал 16 подборов (8 на чужом щите) при 4 фолах и 4 потерях.