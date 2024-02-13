Самые красивые гимнастки СССР из 60-х: Брежнев лез целоваться к украинской Мадонне, а Кастро приглашал на конкурс 'Мисс Куба'

Олимпиада-1960 в Риме стала триумфом советских гимнасток, ведь в пяти личных видах программы, лишь одна медаль досталась не представительницам СССР, где первыми скрипками были украинки Лариса Латынина, Полина Астахова и Маргарита Николаева. И так совпало, что чемпионки были не только очень талантливы, но и красивы, привлекая внимание и коллег по спортивному цеху, и известных политиков.

Однако многочисленные титулы, безупречная фигура, очаровательно лицо и обожание миллионов еще не гарантировали личного счастья. Кто-то из триумфаторок ОИ-1960 сумел найти его лишь в 50 лет, а кто-то доживал жизнь в забвении, хотя в свое время покорил не только Кастро, но и Брежнева.

СЧАСТЬЕ В 50 ЛАРИСЫ ЛАТЫНИНОЙ

Самая титулованная гимнастка мира, обладательница 18 олимпийских наград Лариса Латынина родилась в Херсоне, где ребенком пережила все ужасы войны. Признавалась, что помнит виселицу, где немецкие оккупанты вешали людей. Заботилась о девочке только мама, которая работала сутками, так как отец ушел из семьи, когда спортсменка была малышкой.

Сначала Латынина долго занималась балетом, и позже это помогло ей в гимнастике. Тяжелое детство закалило характер Ларисы, которая окончила школу з "золотой" медалью и всегда и во всем должна была побеждать. На своей первой Олимпиаде-1956 в Мельбурне она завоевала четыре золотых, одну серебряную и одну бронзовую медаль, при этом став абсолютной чемпионкой.

Не удивительно, что украинка была выбрана капитаном женской сборной СССР на Играх-1960 в Риме. Хотя за полтора года до соревнований в Италии, в декабре 1958 года, она родила дочку Татьяну. Но после беременности Латынина практически сразу вернулась на помост и блистала на ОИ-1960, выиграв 3 "золота", в том числе в многоборье, 3 "серебра" и одну "бронзу".

У эффектной и титулованной гимнастки всегда хватало поклонников, но счастливый брак получился только с третьей попытки. Роман с курсантом мореходного училища Иваном Латыниным завязался еще в школе, после окончания которой влюбленные начали отдаляться друг от друга, ведь Иван пропадал в командировках, а гимнастка – на тренировках и соревнованиях. Но моряк очень нравился маме Ларисы, которая настояла на свадьбе.

Гимнастка родила Ивану дочь, которой большую часть времени занималась ее мама, ведь спортсменка вернулась к тренировкам. Но брак вскоре начал трещать по швам. Чем больше времени Лариса проводила дома, тем отчетливее видела, что они с мужем разные люди, она даже заподозрила измену и ушла к человеку, о котором потом не хотела вспоминать, поскольку пережила "предательство, обиду и унижение".

Счастье Латынина нашла уже в 50 на базе отдыха в лице главного инженера завода "Динамо" Юрия Фельдмана, который предложил научить незнакомку играть в теннис. Но Фельдман был женат и состоял в партии, которая, мягко говоря, не одобряла разводы.

Тайный роман продолжался года три: "Нас не покидало чувство, что мы посланы друг другу Богом. Когда Юра объявил, что разводится, его вызвали на партийное собрание, терзали. Но он перешагнул через это и как-то пришел ко мне с чемоданчиком: "Я насовсем". Смерть мужа после 30 лет брака стала для Латыниной сильным ударом.

"РУССКАЯ БЕРЕЗКА" ПОЛИНА АСТАХОВА

Астахова пришла в спортивную гимнастику по нынешним меркам поздно – только в 13 лет она записала в секцию в Донецке. Но очень быстро прогрессировала и через семь лет выступила на Олимпиаде-1956, где стала чемпионкой в команде. Всего на ее счету 10 олимпийских медалей, 5 из которых – золотые. Полина считалась самой изящной гимнасткой своего времени. Стройную блондинку обожали по всему миру.

В западных СМИ Астахову называли "Русской березкой". А на Олимпиаде-1960 в Риме очарованные итальянские журналисты даже сравнивали ее с Мадонной. В любви к очаровательной украинке без стеснения признавался команданте Фидель Кастро, который во время турне по Кубе задаривал Полину и остальных сумками из крокодиловой кожи.

Кастро даже приезжал в Москву, чтобы повидать самую изящную гимнастку того времени. Когда Фидель узнал, что Полина в Киеве, то без раздумий махнул туда. Ее яркая красота сводила с ума мужчин. Как-то на правительственном приеме на туфельку гимнастки капнули крем от пирожного. Так один из руководителей Украины наклонился и вытер его рукавом своего пиджака.

А глава СССР Брежнев, когда видел спортсменку, все время пытался поцеловать. Как-то городу Киеву вручался очередной орден, и Астаховой поручили произнести речь перед генсеком. Брежнев вышел к ним, хорошо "приняв на грудь": "Я начала: "Дорогой Леонид Ильич!" А он посмотрел на меня и вдруг перебил: "Да я ж тебя знаю! Ты – гимнастка, русская березка. Ты что, речь собралась говорить? Да брось ты! Давай-ка я тебя лучше поцелую…" Я обомлела – вокруг спортивное начальство, а Брежнев лезет ко мне целоваться…"

Но тяжелые тренировки негативно отражались на здоровье Астаховой. Из-за проблем с сердцем ей пришлось поставить крест на карьере и стать тренером. Именно Астахова готовила к первому международному старту Лилию Подкопаеву.

Личная жизнь чемпионки, несмотря на завидную красоту, не сложилась. По словам Астаховой, из-за того, что ей все время было некогда. Для нее существовал только гимнастика. Что такое дом, она узнала только на пенсии. И души не чаяла в своем внуке – Сереже. А вот последние годы жизни в Киеве страдала от астмы и забвения.

БЮСТ ОТ КАСТРО МАРГАРИТЫ НИКОЛАЕВОЙ

Надо сказать, что Фидель Кастро питал большую слабость к советским гимнасткам. Или даже – к украинским. Среди них – одесситка Маргарита Николаева. В 1960 году она стала двукратной олимпийской чемпионкой по спортивной гимнастике в команде и опорном прыжке, удивляя зрителей своими сложными программами, а в 1961 году вместе с командой отправилась в турне по Америке.

После командной встречи с США советские спортсменки уже собирались возвращаться домой, но самолет неожиданно развернули в сторону Кубы. Оказалось, что с главой СССР Никитой Хрущевым связался сам Фидель Кастро с просьбой устроить гастроли гимнасток на Острове Свободы. И больше всех команданте нравилась Николаева, которой он подарил собственный бюст, диплом и фотографии с автографами.

"Кастро даже пригласил ее на конкурс красоты "Мисс Куба", но принять в нем участие было невозможно", – позже признался муж спортсменки, мастер спорта по акробатике Юрий Николаев, который после работы даже разучивал с Ритой самые сложные элементы, когда она осталась без тренера. А вот Маргарита про отношения с кубинским вождем благоразумно не распространялась.

Маргарита почти наверняка поехала бы еще на Олимпиаду-1956 в Австралию, но после Спартакиады узнала, что беременна. Вместо участия в Играх Маргарита стала мамой, но очень быстро вернулась в форму, начиная тренироваться еще на прогулках с ребенком. В 1958 году Николаеву пригласили на сбор в Москву, где она поразила тренеров опорным прыжком "влет", который на тот момент не исполняли женщины, и соскоком фляком с бревна.

"Николаева была восхитительна! Ее опорный прыжок – настоящий полет. Чтобы его качественно выполнить, нужна сила, а Рита при этом сумела добиться и грациозности, и мягкости исполнения. Этот прыжок производил потрясающее впечатление", – восторгался украинкой двукратный чемпион мира по стендовой стрельбе Юрий Никандров.

Николаева собиралась принять участие и в Олимпиаде 1964 года, а чтобы подтянуть форму и результаты обратилась за помощью к известному украинскому специалисту Юрию Тихонову. Для подготовки и постановки программ привлекли акробатов и хореографов оперного театра. Но за полтора месяца до соревнований у Маргариты произошел приступ аппендицита. На Олимпиаде пришлось поставить крест.

А спустя годы анализ показал, что такие "продвинутые" элементы, как в программе у Николаевой, мировые лидеры начали исполнять только в начале 70-х. А одесситка завершила карьеру в 31 год и сама начала тренировать. Также у Маргариты за плечами был актерский опыт – еще во время спортивной карьеры она начала сниматься в фильмах у Евгения Матвеева.

СОФЬЯ МУРАТОВА ВСКРУЖИЛА ГОЛОВУ ХОККЕЙНОЙ КОМАНДЕ

Помимо украинок из советских героинь Олимпиады 1960 года обращала на себя внимание уроженка Ленинграда Софья Муратова, которая после "золота" в команде боролась с Латыниной за победу в многоборье, но в итоге стала второй. А затем добавила к своей коллекции "серебро" в опорном прыжке и "бронзу" в упражнениях на бревне. И это – в 31 год.

Интересно, что свои главные победы Софья одержала после рождения детей. А все потому, что Муратовой фатально не везло на крупных международных состязаниях, хотя она была одной из сильнейших гимнасток СССР. Первой в череде трагических случайностей была травма ноги накануне ОИ-1952 в Хельсинки, из-за которой спортсменка не поехала в Финляндию.

А на чемпионате мира 1954 года в Риме Софья, выиграв "золото" в командных соревнованиях, перед последним видом программы лидировала и в личном зачете. Ей оставался только опорный прыжок, но на разминке эффектная брюнетка сломала руку и выбыла из борьбы в шаге от победы.

Муратова могла остаться за бортом Игр-1960, поскольку годом ранее у нее произошел рецидив старой травмы. Выступление Софьи в Риме было под вопросом, ведь гимнастка даже ходила с трудом, не говоря уже о тренировках. Но Зоя Миронова всего за три месяца до открытия Олимпиады сделала Муратовой уникальную операцию, и девушка смогла попасть в команду.

И хоть в спорте Софье часто не везло, зато она была абсолютно счастлива в личной жизни – еще до своих больших побед в 1951 темноволосая красавица вышла замуж за одного из самых популярных советских гимнастов 50-х годов Валентина Муратова. Друзья и знакомые отмечали, что они были очень красивой парой и, наверное, одной из самых счастливых в истории советского спорта, завоевав на двоих 6 золотых олимпийских медалей.

Впервые Муратов увидел будущую жену в 1946 году на соревнованиях, а затем пересекся с ней на динамовском стадионе и был восхищен красотой Софьи. Гимнаст решил проводить девушку до общежития, а в конце не сдержался и полез целоваться. Но она оказалась стойкой и не поддавалась на уговоры звезды несколько лет.

А Муратов волновался, что кто-то может отбить у него гимнастку. За ней бегала хоккейная команда, а в Швеции на приеме в посольстве ухаживал один из советников. В конце концов Валентина поставил возлюбленной ультиматум: или свадьба, или он ищет себе другую девушку. И тогда чемпионка решила сдаться. Муратовы прожили душа в душу более 55 лет, вырастили двоих сыновей и ушли из жизни с разницей в девять дней.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!