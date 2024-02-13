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Самые красивые гимнастки СССР из 60-х: Брежнев лез целоваться к украинской Мадонне, а Кастро приглашал на конкурс "Мисс Куба"

Елена Павлова
Спорт Oboz
11 минут
1,7 т.
Самые красивые гимнастки СССР из 60-х: Брежнев лез целоваться к украинской Мадонне, а Кастро приглашал на конкурс 'Мисс Куба'

Олимпиада-1960 в Риме стала триумфом советских гимнасток, ведь в пяти личных видах программы, лишь одна медаль досталась не представительницам СССР, где первыми скрипками были украинки Лариса Латынина, Полина Астахова и Маргарита Николаева. И так совпало, что чемпионки были не только очень талантливы, но и красивы, привлекая внимание и коллег по спортивному цеху, и известных политиков.

Однако многочисленные титулы, безупречная фигура, очаровательно лицо и обожание миллионов еще не гарантировали личного счастья. Кто-то из триумфаторок ОИ-1960 сумел найти его лишь в 50 лет, а кто-то доживал жизнь в забвении, хотя в свое время покорил не только Кастро, но и Брежнева.

Самые красивые гимнастки СССР из 60-х: Брежнев лез целоваться к украинской Мадонне, а Кастро приглашал на конкурс "Мисс Куба"

СЧАСТЬЕ В 50 ЛАРИСЫ ЛАТЫНИНОЙ

Самая титулованная гимнастка мира, обладательница 18 олимпийских наград Лариса Латынина родилась в Херсоне, где ребенком пережила все ужасы войны. Признавалась, что помнит виселицу, где немецкие оккупанты вешали людей. Заботилась о девочке только мама, которая работала сутками, так как отец ушел из семьи, когда спортсменка была малышкой.

Самые красивые гимнастки СССР из 60-х: Брежнев лез целоваться к украинской Мадонне, а Кастро приглашал на конкурс "Мисс Куба"

Сначала Латынина долго занималась балетом, и позже это помогло ей в гимнастике. Тяжелое детство закалило характер Ларисы, которая окончила школу з "золотой" медалью и всегда и во всем должна была побеждать. На своей первой Олимпиаде-1956 в Мельбурне она завоевала четыре золотых, одну серебряную и одну бронзовую медаль, при этом став абсолютной чемпионкой.

Самые красивые гимнастки СССР из 60-х: Брежнев лез целоваться к украинской Мадонне, а Кастро приглашал на конкурс "Мисс Куба"
Самые красивые гимнастки СССР из 60-х: Брежнев лез целоваться к украинской Мадонне, а Кастро приглашал на конкурс "Мисс Куба"

Не удивительно, что украинка была выбрана капитаном женской сборной СССР на Играх-1960 в Риме. Хотя за полтора года до соревнований в Италии, в декабре 1958 года, она родила дочку Татьяну. Но после беременности Латынина практически сразу вернулась на помост и блистала на ОИ-1960, выиграв 3 "золота", в том числе в многоборье, 3 "серебра" и одну "бронзу".

Самые красивые гимнастки СССР из 60-х: Брежнев лез целоваться к украинской Мадонне, а Кастро приглашал на конкурс "Мисс Куба"

У эффектной и титулованной гимнастки всегда хватало поклонников, но счастливый брак получился только с третьей попытки. Роман с курсантом мореходного училища Иваном Латыниным завязался еще в школе, после окончания которой влюбленные начали отдаляться друг от друга, ведь Иван пропадал в командировках, а гимнастка – на тренировках и соревнованиях. Но моряк очень нравился маме Ларисы, которая настояла на свадьбе.

Самые красивые гимнастки СССР из 60-х: Брежнев лез целоваться к украинской Мадонне, а Кастро приглашал на конкурс "Мисс Куба"

Гимнастка родила Ивану дочь, которой большую часть времени занималась ее мама, ведь спортсменка вернулась к тренировкам. Но брак вскоре начал трещать по швам. Чем больше времени Лариса проводила дома, тем отчетливее видела, что они с мужем разные люди, она даже заподозрила измену и ушла к человеку, о котором потом не хотела вспоминать, поскольку пережила "предательство, обиду и унижение".

Самые красивые гимнастки СССР из 60-х: Брежнев лез целоваться к украинской Мадонне, а Кастро приглашал на конкурс "Мисс Куба"

Счастье Латынина нашла уже в 50 на базе отдыха в лице главного инженера завода "Динамо" Юрия Фельдмана, который предложил научить незнакомку играть в теннис. Но Фельдман был женат и состоял в партии, которая, мягко говоря, не одобряла разводы.

Тайный роман продолжался года три: "Нас не покидало чувство, что мы посланы друг другу Богом. Когда Юра объявил, что разводится, его вызвали на партийное собрание, терзали. Но он перешагнул через это и как-то пришел ко мне с чемоданчиком: "Я насовсем". Смерть мужа после 30 лет брака стала для Латыниной сильным ударом.

Самые красивые гимнастки СССР из 60-х: Брежнев лез целоваться к украинской Мадонне, а Кастро приглашал на конкурс "Мисс Куба"

"РУССКАЯ БЕРЕЗКА" ПОЛИНА АСТАХОВА

Астахова пришла в спортивную гимнастику по нынешним меркам поздно – только в 13 лет она записала в секцию в Донецке. Но очень быстро прогрессировала и через семь лет выступила на Олимпиаде-1956, где стала чемпионкой в команде. Всего на ее счету 10 олимпийских медалей, 5 из которых – золотые. Полина считалась самой изящной гимнасткой своего времени. Стройную блондинку обожали по всему миру.

Гимнастика Астахова

В западных СМИ Астахову называли "Русской березкой". А на Олимпиаде-1960 в Риме очарованные итальянские журналисты даже сравнивали ее с Мадонной. В любви к очаровательной украинке без стеснения признавался команданте Фидель Кастро, который во время турне по Кубе задаривал Полину и остальных сумками из крокодиловой кожи.

Гимнастика Астахова

Кастро даже приезжал в Москву, чтобы повидать самую изящную гимнастку того времени. Когда Фидель узнал, что Полина в Киеве, то без раздумий махнул туда. Ее яркая красота сводила с ума мужчин. Как-то на правительственном приеме на туфельку гимнастки капнули крем от пирожного. Так один из руководителей Украины наклонился и вытер его рукавом своего пиджака.

Полина Астахова могла выбрать любого мужчину, но посвятила себя гимнастике.

А глава СССР Брежнев, когда видел спортсменку, все время пытался поцеловать. Как-то городу Киеву вручался очередной орден, и Астаховой поручили произнести речь перед генсеком. Брежнев вышел к ним, хорошо "приняв на грудь": "Я начала: "Дорогой Леонид Ильич!" А он посмотрел на меня и вдруг перебил: "Да я ж тебя знаю! Ты – гимнастка, русская березка. Ты что, речь собралась говорить? Да брось ты! Давай-ка я тебя лучше поцелую…" Я обомлела – вокруг спортивное начальство, а Брежнев лезет ко мне целоваться…"

Самые красивые гимнастки СССР из 60-х: Брежнев лез целоваться к украинской Мадонне, а Кастро приглашал на конкурс "Мисс Куба"

Но тяжелые тренировки негативно отражались на здоровье Астаховой. Из-за проблем с сердцем ей пришлось поставить крест на карьере и стать тренером. Именно Астахова готовила к первому международному старту Лилию Подкопаеву.

Полина Астахова стала хорошим тренером .

Личная жизнь чемпионки, несмотря на завидную красоту, не сложилась. По словам Астаховой, из-за того, что ей все время было некогда. Для нее существовал только гимнастика. Что такое дом, она узнала только на пенсии. И души не чаяла в своем внуке – Сереже. А вот последние годы жизни в Киеве страдала от астмы и забвения.

Самые красивые гимнастки СССР из 60-х: Брежнев лез целоваться к украинской Мадонне, а Кастро приглашал на конкурс "Мисс Куба"

БЮСТ ОТ КАСТРО МАРГАРИТЫ НИКОЛАЕВОЙ

Надо сказать, что Фидель Кастро питал большую слабость к советским гимнасткам. Или даже – к украинским. Среди них – одесситка Маргарита Николаева. В 1960 году она стала двукратной олимпийской чемпионкой по спортивной гимнастике в команде и опорном прыжке, удивляя зрителей своими сложными программами, а в 1961 году вместе с командой отправилась в турне по Америке.

Самые красивые гимнастки СССР из 60-х: Брежнев лез целоваться к украинской Мадонне, а Кастро приглашал на конкурс "Мисс Куба"

После командной встречи с США советские спортсменки уже собирались возвращаться домой, но самолет неожиданно развернули в сторону Кубы. Оказалось, что с главой СССР Никитой Хрущевым связался сам Фидель Кастро с просьбой устроить гастроли гимнасток на Острове Свободы. И больше всех команданте нравилась Николаева, которой он подарил собственный бюст, диплом и фотографии с автографами.

"Кастро даже пригласил ее на конкурс красоты "Мисс Куба", но принять в нем участие было невозможно", – позже признался муж спортсменки, мастер спорта по акробатике Юрий Николаев, который после работы даже разучивал с Ритой самые сложные элементы, когда она осталась без тренера. А вот Маргарита про отношения с кубинским вождем благоразумно не распространялась.

Самые красивые гимнастки СССР из 60-х: Брежнев лез целоваться к украинской Мадонне, а Кастро приглашал на конкурс "Мисс Куба"

Маргарита почти наверняка поехала бы еще на Олимпиаду-1956 в Австралию, но после Спартакиады узнала, что беременна. Вместо участия в Играх Маргарита стала мамой, но очень быстро вернулась в форму, начиная тренироваться еще на прогулках с ребенком. В 1958 году Николаеву пригласили на сбор в Москву, где она поразила тренеров опорным прыжком "влет", который на тот момент не исполняли женщины, и соскоком фляком с бревна.

Самые красивые гимнастки СССР из 60-х: Брежнев лез целоваться к украинской Мадонне, а Кастро приглашал на конкурс "Мисс Куба"

"Николаева была восхитительна! Ее опорный прыжок – настоящий полет. Чтобы его качественно выполнить, нужна сила, а Рита при этом сумела добиться и грациозности, и мягкости исполнения. Этот прыжок производил потрясающее впечатление", – восторгался украинкой двукратный чемпион мира по стендовой стрельбе Юрий Никандров.

Николаева собиралась принять участие и в Олимпиаде 1964 года, а чтобы подтянуть форму и результаты обратилась за помощью к известному украинскому специалисту Юрию Тихонову. Для подготовки и постановки программ привлекли акробатов и хореографов оперного театра. Но за полтора месяца до соревнований у Маргариты произошел приступ аппендицита. На Олимпиаде пришлось поставить крест.

Самые красивые гимнастки СССР из 60-х: Брежнев лез целоваться к украинской Мадонне, а Кастро приглашал на конкурс "Мисс Куба"

А спустя годы анализ показал, что такие "продвинутые" элементы, как в программе у Николаевой, мировые лидеры начали исполнять только в начале 70-х. А одесситка завершила карьеру в 31 год и сама начала тренировать. Также у Маргариты за плечами был актерский опыт – еще во время спортивной карьеры она начала сниматься в фильмах у Евгения Матвеева.

Самые красивые гимнастки СССР из 60-х: Брежнев лез целоваться к украинской Мадонне, а Кастро приглашал на конкурс "Мисс Куба"

СОФЬЯ МУРАТОВА ВСКРУЖИЛА ГОЛОВУ ХОККЕЙНОЙ КОМАНДЕ

Помимо украинок из советских героинь Олимпиады 1960 года обращала на себя внимание уроженка Ленинграда Софья Муратова, которая после "золота" в команде боролась с Латыниной за победу в многоборье, но в итоге стала второй. А затем добавила к своей коллекции "серебро" в опорном прыжке и "бронзу" в упражнениях на бревне. И это – в 31 год.

Самые красивые гимнастки СССР из 60-х: Брежнев лез целоваться к украинской Мадонне, а Кастро приглашал на конкурс "Мисс Куба"

Интересно, что свои главные победы Софья одержала после рождения детей. А все потому, что Муратовой фатально не везло на крупных международных состязаниях, хотя она была одной из сильнейших гимнасток СССР. Первой в череде трагических случайностей была травма ноги накануне ОИ-1952 в Хельсинки, из-за которой спортсменка не поехала в Финляндию.

Самые красивые гимнастки СССР из 60-х: Брежнев лез целоваться к украинской Мадонне, а Кастро приглашал на конкурс "Мисс Куба"

А на чемпионате мира 1954 года в Риме Софья, выиграв "золото" в командных соревнованиях, перед последним видом программы лидировала и в личном зачете. Ей оставался только опорный прыжок, но на разминке эффектная брюнетка сломала руку и выбыла из борьбы в шаге от победы.

Самые красивые гимнастки СССР из 60-х: Брежнев лез целоваться к украинской Мадонне, а Кастро приглашал на конкурс "Мисс Куба"

Муратова могла остаться за бортом Игр-1960, поскольку годом ранее у нее произошел рецидив старой травмы. Выступление Софьи в Риме было под вопросом, ведь гимнастка даже ходила с трудом, не говоря уже о тренировках. Но Зоя Миронова всего за три месяца до открытия Олимпиады сделала Муратовой уникальную операцию, и девушка смогла попасть в команду.

Самые красивые гимнастки СССР из 60-х: Брежнев лез целоваться к украинской Мадонне, а Кастро приглашал на конкурс "Мисс Куба"

И хоть в спорте Софье часто не везло, зато она была абсолютно счастлива в личной жизни – еще до своих больших побед в 1951 темноволосая красавица вышла замуж за одного из самых популярных советских гимнастов 50-х годов Валентина Муратова. Друзья и знакомые отмечали, что они были очень красивой парой и, наверное, одной из самых счастливых в истории советского спорта, завоевав на двоих 6 золотых олимпийских медалей.

Самые красивые гимнастки СССР из 60-х: Брежнев лез целоваться к украинской Мадонне, а Кастро приглашал на конкурс "Мисс Куба"

Впервые Муратов увидел будущую жену в 1946 году на соревнованиях, а затем пересекся с ней на динамовском стадионе и был восхищен красотой Софьи. Гимнаст решил проводить девушку до общежития, а в конце не сдержался и полез целоваться. Но она оказалась стойкой и не поддавалась на уговоры звезды несколько лет.

Самые красивые гимнастки СССР из 60-х: Брежнев лез целоваться к украинской Мадонне, а Кастро приглашал на конкурс "Мисс Куба"
Самые красивые гимнастки СССР из 60-х: Брежнев лез целоваться к украинской Мадонне, а Кастро приглашал на конкурс "Мисс Куба"

А Муратов волновался, что кто-то может отбить у него гимнастку. За ней бегала хоккейная команда, а в Швеции на приеме в посольстве ухаживал один из советников. В конце концов Валентина поставил возлюбленной ультиматум: или свадьба, или он ищет себе другую девушку. И тогда чемпионка решила сдаться. Муратовы прожили душа в душу более 55 лет, вырастили двоих сыновей и ушли из жизни с разницей в девять дней.

Самые красивые гимнастки СССР из 60-х: Брежнев лез целоваться к украинской Мадонне, а Кастро приглашал на конкурс "Мисс Куба"

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