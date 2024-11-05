Ноябрь – месяц футбольный. Украинским поклонникам самой популярной игры в мире скучать не придется. Вот матчи, которые их ожидают.

Видео дня

Лига Наций УЕФА

Команда Сергея Реброва проведет два заключительных матча в своей группе 1 Лиги В. Оба матча "желто-синие" сыграют на выезде. 16 ноября наши ребята померяются силами с Грузией, а 19-го числа будут противостоять Албании. После четырех сыгранных туров в активе нашей сборной 4 очка.

Напомню результаты сыгранных матчей "желто-синими" в сентябре и октябре: Украина – Албания – 1:2, Чехия – Украина – 3:2, Украина – Грузия – 1:0, Украина – Чехия – 1:1.

Из регламента турнира. Победители группового турнира получают прямые путевки в элитный Дивизион А. Команды, которые станут вторыми, встретятся с коллективами, занявшими третьи места в Дивизионе А. Третьи команды групп проведут два стыковых матча с одной из команд, занявших вторые места в Дивизионе С за право остаться в Дивизионе В. Четвертые команды групп отправятся в Дивизион С напрямую.

Отметим, что в Дивизионах А, В и С выступают по 16 команд, в Дивизионе D – шесть. В прошлом розыгрыше Лиги Наций в шести матчах сборная Украины набрала 11 очков, выиграв три матча, и финишировала на втором месте. В элитный Дивизион тогда из нашей группы проследовала Шотландия, опередившая нашу сборную на два очка. Сборная Украины один раз играла в элите Лиги Наций, в сезоне-2020/2021, но по его итогам вылетела в низший дивизион.

Еврокубковые турниры

Украину в еврокубках представляют два клуба. В Лиге чемпионов выступает донецкий "Шахтер", в Лиге Европы – киевское "Динамо".

В сезоне-2024/2025 оба турнира проходят по новой формуле, в каждом выступают по 36 клубов. "Шахтер" провел уже три матча. Вот их результаты: "Болонья" - "Шахтер" - 0:0, "Шахтер" - "Аталанта" - 0:3, "Арсенал" - "Шахтер" - 1:0. В ноябре "горняков" ожидают еще два поединка: "Шахтер" - "Янг Бойз" (6 ноября) и ПСВ – "Шахтер" (27 ноября).

Три игры в Лиге Европы сыграло "Динамо". Напомню их результаты: "Динамо" - "Лацио" - 0:3, "Хоффенхайм" - "Динамо" - 2:0, "Рома" - "Динамо" - 1:0. В ноябре динамовцы также проведут два матча: "Динамо" - "Ференцварош" (7 ноября), "Динамо" - "Виктория Плзень" (28 ноября).

Пожелаем нашим клубам успехов в футбольном ноябре.

Квалификация Евро-2025 (U19)

Ноябрьские заботы и у главного тренера сборной Украины (U19) Дмитрия Михайленко.

Его подопечные (игроки 2006 года рождения) проведут три квалификационных матча Евро-2025. Первый отборочный турнир пройдет в Нидерландах с 13 по 19 ноября. Соперники "желто-синих" - команда хозяев, Словения и Казахстан. В элит-раунд отбора выйдут две лучшие команды из каждой отборочной группы квалификационного раунда, а также лучшая из команд, занявших третьи места.

Вместе со сборной Португалии весной 2025-го они будут оспаривать семь путевок в финальный турнир, где к ним присоединится команда Румынии, являющаяся организатором чемпионата.

В состав нашей сборной тренерский штаб пригласил игроков украинских клубов: "Динамо", "Шахтера", "Руха", "Металлиста", "Колоса", "Александрии", "Черноморца", а также наших соотечественников, выступающих за границей: "Шленске" (Польша), "Уотфорде" (Англия), "Генте" (Бельгия), "Байере", "Фортуне", "Падерборне" (все – Германия).

В ноябре должны пройти матчи четырех туров УПЛ. В нашем главном внутреннем турнире идет напряженная борьба среди 16 клубов за медали и за право остаться в элитном дивизионе. Первая часть чемпионата завершится 14 декабря.

* * *

Напоследок рубрика "Keep smile" - смех продлевает жизнь

Перед тем, как сделать предложение девушке, приглядитесь к ее матери. Если она моложава и привлекательна, следит за собой, прекрасно готовит, квартира ее всегда блестит и при этом у нее хорошая высокооплачиваемая работа, то может лучше сделать предложение маме? Разговор двух друзей:

- Витек, настоящий мужчина – это тот, у которого жена засыпает сразу же после секса изнеможденной.

- У меня она засыпает уже во время секса.

В разгар эпидемии доктор сделал рекордное число уколов. В отчаянии он приколол к дверям приемной записку: "Для экономии времени прошу выходить в помещение задом". Приходит Вовочка к маме с папой и говорит:

- Вот я зимой родился. Теперь объясните, откуда я взялся? Аисты не летают, капуста не растет…