Украина установила исторический рекорд на чемпионате мира по скелетону. Видео

Украинский саночник Владислав Гераскевич занял четвертое место на чемпионате мира по скелетону, который с 1 по 16 марта 2025 года проходит на олимпийской санно-бобслейной трассе в американском Лейк-Плэсиде. Это стало самым высоким результатом для нашей страны в скелетоне в истории выступлений на ЧМ.

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Также это стало личным рекордом Владислава на чемпионатах мира. До этого лидер сборной Украины не финишировал на чемпионатах мира выше 10-й позиции (2024).

В финальном заезде в Лейк-Плэсиде 26-летний киевлянин показал второе время среди всех участников и до "бронзы" ему не хватило всего 0,08 секунды.

После двух стартовых спусков Гераскевич шел на второй позицию, но по итогам третьего опустился на седьмое место. В решающем четвертом заезде украинец улучшил личный рекорд на турнире (53.61 секунды) и сумел обойти трех соперников, в том числе действующего олимпийского чемпиона Кристофера Гретера.

17-летний Ярослав Лавренюк, только во второй раз выступивший на чемпионате мира, также установил личный рекорд и стал 21-м. Он стал первым украинцем, отобравшимся в финальный раунд ЧМ в таком возрасте.

Чемпионом мира во второй раз подряд стал британец Мэтт Вестон, "серебро" завоевал его соотечественник Маркус Ваятт, а "бронза" досталась немцу Акселю Юнгку.

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