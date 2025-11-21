Украина назвала состав на стартовые матчи отбора на чемпионат мира-2027 по баскетболу

Мужская сборная Украины стартует в отборе на чемпионат мира-2027. В матчах первого окна первого этапа квалификации наша национальная команда сыграет 27 ноября в Тбилиси против Грузии и 30 ноября номинально домашний матч с Данией на Xiaomi Arena в Риге, Латвия.

Состав сборной Украины на предстоящие встречи: Александр Ковляр ("Будучность", Черногория), Егор Сушкин, Михаил Бублик (оба – "Киев-Баскет"), Илья Тыртышник (Basket Academy Catarzano, Италия), Иван Ткаченко (без клуба), Александр Липовый ("Рапид", Румыния), Артем Ковалев ("Байройт", Германия), Андрей Войналович ("Сабах", Азербайджан), Вячеслав Бобров ("Динамо", Румыния), Ростислав Новицкий (ВЭФ, Латвия), Максим Кличко ("Монако", Франция), Артем Пустовой ("Андорра", Испания).

Из-за травм национальной команде не помогут защитники Иссуф Санон и Виталий Зотов. Состав прокомментировал главный тренер сборной Украины Айнарс Багатскис:

"К сожалению, у нас много потерь перед этими матчами. Из-за травмы голеностопа не сыграет Виталий Зотов, а также травму спины получил Иссуф Санон, который не поможет команде в этих встречах. Я разговаривал с Ильей Сидоровым – он хотел бы присоединиться, но по семейным обстоятельствам не сможет сыграть в этих матчах.

Относительно Скапинцева – я встречался с ним во время сезона, объяснил ему свою реакцию на пресс-конференции, и мы отправили ему вызов на это окно. Надеялись, что сможет сыграть Близнюк, но он буквально недавно подписал контракт на Тайване, поэтому сейчас вызвать его не удастся – нет смысла ехать через полмира на пару матчей.

Поэтому теперь те задачи, которые перед нами стоят, мы должны решить тем составом, который у нас есть. Матч в Тбилиси будет важным днем в грузинском баскетболе, ведь Шермандини в этот день сыграет прощальный матч за грузинскую сборную. У них не будет игроков НБА, однако будет натурализованный Тео Макфаден. Всегда за сборную Грузии хочет играть Торнике Шенгелия. Они сыграны и, даже те, кто на Евробаскете играл немного, хорошо знают, что надо делать и являются опасным соперником, особенно дома. Дания хорошо играла в прошлом отборе на Евробаскет – им совсем немножко не хватило для выхода. У них неприятная команда и многое будет зависеть от того, приедут ли у них игроки Евролиги. Но таланта у них хватает".

Первый раунд европейской квалификации к ЧМ-2027 пройдет с 27 ноября 2025 года по 5 июля 2026 года (по два матча в каждом из трех запланированных международных окон). В следующий раунд выйдут три лучшие команды из четырех в группе.

Матчи второго этапа, на котором команды группы А соединятся с группой В (очки первого раунда сохранятся), запланированы с августа 2026 года по 1 марта 2027 года. На чемпионат мира выйдут три лучшие сборные из шести в каждой группе второго этапа.

