'У него выше уровень': 6-кратный чемпион мира из РФ дал однозначный прогноз на бой Усик – Фьюри

Российский экс-боец смешанных единоборств (ММА) Вячеслав Василевский выразил уверенность в победе Александра Усика (21-0, 14 КО) над Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО). Шестикратный чемпион мира по боевому самбо отметил, что на стороне украинца будет опыт богатой любительской карьеры, благодаря чему у него более высококлассные умения.

Об этом Василевский заявил в интервью пропагандистскому изданию "Российская газета", комментируя предстоящий 18 мая бой. Спортсмен, который провел 45 боев в ММА (36 побед), добавил, что Усик просто загоняет Фьюри по рингу и должен одержать победу по очкам.

"Фьюри – техничный и нестандартный боксер. Но, на мой взгляд, победит Усик. Фьюри с ним будет сложно что-то сделать. Усик всегда невероятно заряженным выходит на бои, у него выше уровень. И с его техникой и классом сложно что-то сделать при условии, что Усик еще и не устает. Поединок обещает быть конкурентным. Обычно к Усику не могут найти ключи, но тут и Фьюри – очень нестандартный боксер. Плюс его габариты. В общем, Усику будет сложно, но по очкам он заберет бой", – сказал Василевский.

Изначально бой Александра и Тайсона планировался на 17 февраля, но Цыганский король получил рассечение во время спарринга за две недели до шоу. Уроженец Манчестера извинился за свою травму, а в сети было опубликовано видео инцидента.

Британец также сделал заявление по поводу завершения карьеры. При этом были названы главные причины, почему Фьюри не сможет снова отказаться выходить в ринг против украинца.

Усик, отвечая на вопрос о фейковости травмы, раскритиковал Цыганского короля. Кроме того, в ответ болельщики гневно отреагировали на ситуацию. Тренер Усика Сергей Лапин назвал боксера, который заменит Тайсона в случае невыхода на ринг.

Инцидент также прокомментировал хорватский боксер Агрон Смакичи (20-2, 18 КО), который и нанес Фьюри злополучный удар. А вот экс-чемпион Карл Фроч назвал повреждение британца подозрительным.

Букмекеры неожиданно отреагировали на перенос боя Усик – Фьюри, изменив одну из котировок на его результат. Также стали известны два условия, которые потребовал выполнить украинец, согласившись отложить возвращение в ринг 17 февраля. Кроме того, СМИ озвучили гонорары Тайсона и Александра за шоу.

Как сообщал OBOZ.UA, промоутер Александр Красюк поделился планами Александра Усика после того, как он подерется с Тайсоном Фьюри. Кроме того, стало известно, когда британец вернется к тренировкам. В свою очередь, бывший чемпион мира в полусреднем весе Стив Каннингем назвал неожиданную причину, почему Усик побьет Фьюри.

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