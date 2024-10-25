'У меня нет мотивации': Усик высказался о реванше с Фьюри

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (22-0, 14 КО) полностью сконцентрирован на тренировках и не думает о мотивации на реванш с Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО). Наш соотечественник видит перед собой цель хорошо подготовиться ко второму поединку против британца.

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Об этом Усик заявил журналистам во время пресс-конференции в Лондоне, информирует портал Sports Illustrated. "Какая у меня мотивация перед реваншем? У меня нет мотивации. Только мой режим, только моя концентрация. Вот это моя мотивация. Этого достаточно", – сказал Александр.

Также боксеры провели первую дуэль взглядов перед своим реваншем 21 декабря. Украинец появился на ней в необычном образе, сменив имидж. Кроме того, он заставил соперника пойти на необычный шаг для помощи ВСУ.

В первом поединке Усик победил Фьюри раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Наш соотечественник также поделился ожиданиями от второго боя с Фьюри и ответил на обвинения в мошенничестве во время боя 18 мая. Кроме того, Александр рассказал, чему научился в этом поединке.

Легендарный Владимир Кличко поделился своими ожиданиями от реванша Усика и Фьюри. А экс-чемпион Амир Хан не согласился с прогнозами на повторный бой боксеров.

В свою очередь, российский тренер по боксу Андрей Ивичук назвал Тайсона победителем будущего реванша с Александром. А сам украинец назвал единственного боксера, с которым ему интересно подраться после второго боя с британцем.

Кроме того, британец Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) ответил на вопрос, кого бы хотел видеть победителем реванша между Усиком и Фьюри. Сам британец назвал свою мотивацию на второй поединок против нашего соотечественника. Также он рассказал, когда начнет подготовку к противостоянию.

Также Фьюри ответил представителям команды Усика на сравнение с диктатором Владимиром Путиным. А британец Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО) пожелал украинцу поражения.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший тренер сборной Украины по боксу Михаил Завьялов заявил, что Тайсон Фьюри поставит на карту свою карьеру в реванше с Александром Усиком. Сам британец отметил, что не верит в свою победу по очкам во втором бою с украинцем. В свою очередь Усик раскрыл детали подготовки к поединку.

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