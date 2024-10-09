Топ-10 моментов первой игровой недели Суперлиги Favbet. Видео

На прошлой неделе в Киеве, Днепре и Запорожье начался новый регулярный чемпионат мужской Суперлиги Favbet.

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По две победы одержали действующий чемпион и вице-чемпион – "Днепр" и "Ривне" соответственно. Баскетболисты порадовали болельщиков в ярких действиях на паркете.

Запомнились матчи "Старого Луцка" с "Прикарпатье-Говерлой" и "Киев-Баскетом". Оба поединка прошли в невероятно ожесточенной борьбе, а победитель определялся перед самой финальной сереной.

По итогам сыгранных матчей вашему вниманию десятка топ-моментов, в которую вошли главные хайлайты стартовой игровой недели чемпионата Украины:

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