'Такого еще не было': российский боец пришел в восторг от победы Усика над Фьюри

Российский боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян восхитился действиями Александра Усика (22-0, 11 КО) в поединке против Тайсона Фьюри (234-1-1, 24 КО). Спортсмен отметил, что украинец сумел использовать все свои сильные стороны, не дав сопернику воспользоваться преимуществом в габаритах.

Об этом Вартанян заявил в интервью порталу MMA.Metaratings.ru. По словам уроженца Еревана, который выступает за РФ в легком весе, слова Фьюри о несправедливом судействе выглядят нелепо, ведь он должен был упасть на канвас в девятом раунде, в котором его спас рефери.

"Очень интересный поединок. Действительно Усик доказал, что он номер один. То, что он стал первым абсолютным чемпионом в супертяжелом весе за 25 лет, заслуживает внимания. Он же добился таких же успехов и в тяжелом весе. Такого еще не было. Заслуженная победа за счет тактики, дисциплины, чудовищного трудолюбия и самоотдачи. Фьюри надо предъявлять претензии не к судейству, а только к своей подготовке, особенно, когда он в девятом раунде пропустил и упал", – сказал Вартанян.

Напомним, 18 мая Усик победил Фьюри раздельным решением судей. В Саудовской Аравии уже официально огласили дату реванша боксеров. В свою очередь Международная федерация бокса (IBF) вынесла решение по вопросу лишения украинца своего пояса.

Изначально планировалось, что Усика лишат титула IBF, но были названы три причины, по которым промоутерам и организациям выгодно оставить украинцу все пояса.

Ранее бывший чемпион мира Карл Фроч назвал главного виновника поражения Тайсона от Александра. Кроме того, он выразил уверенность в том, что Усику следует завершить карьеру.

Бывший боксер Дэвид Хэй спрогнозировал, что реванша украинца и Фьюри не будет. Его соотечественник Дерек Чисора пустил слух о том, что Александр вернется в тяжелый вес.

Как сообщал OBOZ.UA, искусственный интеллект сделал прогноз на реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри. Также стала известна причина отстранения украинца от бокса.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!