Суперлига Favbet возвращается: календарь и расписание трансляций 9-12 января
Уже на этой неделе бабблами в Ивано-Франковске с 9 по 10 января сыграют "Киев-Баскет", "Ривне-ОШВСМ", "Старый Луцк" и "Прикарпатье-Говерла".
"Киев-Баскет" и "Старый Луцк" дважды играли в этом сезоне и дважды судьба матча решалась в овертайме в пользу киевлян. Во второй игровой день "Киев-Баскет" сыграет против "Ривного" – команды в этом сезоне имеют по одной победе друг над другом. Хозяева "Прикарпатья-Говерла" пока имеют одну победу, но дома в матчах с "Ривне" и "Старым Луцком" попытаются улучшить свои результаты.
Остальные четыре команды – "Днепр", "Запорожье", "Черкаськи Мавпы" и "Кривбасс" – сойдутся 11-12 января в баббле в Днепре.
В первый день сыграют две команды из топ-3 "Днепр" и "Черкаськи Мавпы", "Запорожье" набрало ход в последних играх, поэтому интересны будут их матчи и против "Кравбаса", и против "Черкаських Мавп", где далеко не факт, что выигрывают команды из верхней части таблицы.
Вашему вниманию расписание матчей первой игровой недели 2025 года.
Ивано-Франковск, Манеж КФВ
Четверг, 9 января
15:00. "Киев-Баскет" – "Старый Луцк-Университет" (YouTube ФБУ)
18:00. "Прикарпатье-Говерла" – "Ривне-ОШВСМ" (XSPORT, YouTube ФБУ)
Пятница, 10 января
15:00. "Киев-Баскет" – "Ривне-ОШВСМ" (YouTube ФБУ)
18:00. "Прикарпатье-Говерла" – "Старый Луцк-Университет" (Общественное, YouTube ФБУ)
Днепр, "Шинник"
Суббота, 11 января
13:00. "Днепр" – "Черкаськи Мавпы" (XSPORT, YouTube ФБУ)
16:00. "Запорожье" – "Кривбасс" (YouTube ФБУ)
Воскресенье, 12 января
13:00. "Днепр" – "Кривбасс" (YouTube ФБУ)
16:00. "Запорожье" – "Черкаськи Мавпы" (YouTube ФБУ)
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