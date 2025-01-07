Суперлига Favbet возвращается: календарь и расписание трансляций 9-12 января

Уже на этой неделе бабблами в Ивано-Франковске с 9 по 10 января сыграют "Киев-Баскет", "Ривне-ОШВСМ", "Старый Луцк" и "Прикарпатье-Говерла".

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"Киев-Баскет" и "Старый Луцк" дважды играли в этом сезоне и дважды судьба матча решалась в овертайме в пользу киевлян. Во второй игровой день "Киев-Баскет" сыграет против "Ривного" – команды в этом сезоне имеют по одной победе друг над другом. Хозяева "Прикарпатья-Говерла" пока имеют одну победу, но дома в матчах с "Ривне" и "Старым Луцком" попытаются улучшить свои результаты.

Остальные четыре команды – "Днепр", "Запорожье", "Черкаськи Мавпы" и "Кривбасс" – сойдутся 11-12 января в баббле в Днепре.

В первый день сыграют две команды из топ-3 "Днепр" и "Черкаськи Мавпы", "Запорожье" набрало ход в последних играх, поэтому интересны будут их матчи и против "Кравбаса", и против "Черкаських Мавп", где далеко не факт, что выигрывают команды из верхней части таблицы.

Вашему вниманию расписание матчей первой игровой недели 2025 года.

Ивано-Франковск, Манеж КФВ

Четверг, 9 января

15:00. "Киев-Баскет" – "Старый Луцк-Университет" (YouTube ФБУ)

18:00. "Прикарпатье-Говерла" – "Ривне-ОШВСМ" (XSPORT, YouTube ФБУ)

Пятница, 10 января

15:00. "Киев-Баскет" – "Ривне-ОШВСМ" (YouTube ФБУ)

18:00. "Прикарпатье-Говерла" – "Старый Луцк-Университет" (Общественное, YouTube ФБУ)

Днепр, "Шинник"

Суббота, 11 января

13:00. "Днепр" – "Черкаськи Мавпы" (XSPORT, YouTube ФБУ)

16:00. "Запорожье" – "Кривбасс" (YouTube ФБУ)

Воскресенье, 12 января

13:00. "Днепр" – "Кривбасс" (YouTube ФБУ)

16:00. "Запорожье" – "Черкаськи Мавпы" (YouTube ФБУ)

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