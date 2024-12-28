Стало известно про 'губительный фактор' для Фьюри в бою с Усиком

Бывший чемпиона мира по версии WBO (1999 - 2006) в первом тяжелом весе Джонни Нельсон заявил, что главной причиной поражения Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) от Александра Усика (23-0, 14 КО) в реванше, стала неудачная реализация своего плана на бой. Эксперт уверен, что излишний вес британца, тут не при чем.

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"Повлиял ли вес на Тайсона? Однозначно нет. Дело было в том, чтобы сделать в ринге задуманное. Вес однозначно не был для него "губительным фактором". Им стало исполнение работы, которую он запланировал", – цитирует экс-чемпиона Manchester World.

57-летний Нельсон не сомневается, что украинец заслужил победу в первую очередь своим профессионализмом

"Как бы вы себя чувствовали, если бы вы были Усиком и боксировали с Тайсоном Фьюри в первый раз, а потом вы видите, как он выползает из бара на четвереньках? Я не говорю, что это правильно или неправильно, но если бы я был спортсменом и знал, что живу этой жизнью, и знал, что мой противник делает это между боями, моя уверенность была бы такой: "Ты не заслуживаешь быть здесь и делить со мной ринг". У Усика ничего такого не было", – сказал бывший боксер.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на воскресенье, 22 декабря, Александр Усик повторно победил Тайсона Фьюри и защитил свои титулы. Седьмой поединок украинца в супертяжелом весе завершился победой по очкам 116:112, 116:112, 116:112.

Во время оглашения победителем украинца на камеру попала реакция жены Фьюри. Кроме того, бой обнаружили в известном мультфильме. А в России начали распространять фейковые слова британца о Владимире Зеленском. Украинца же отстранили от бокса.

Спустя несколько дней видео боя было заблокировано по жалобе Европейского футбольного союза (УЕФА), который заявил о нарушении законодательства об авторском праве.

Кроме того, появились версии, почему Усик носил перевернутый флаг Украины на реванше с Фьюри.

Отметим, что сразу после боя появилось видео того, что Фьюри написал на флаге Украины после поражения от Усика

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