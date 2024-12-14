Шоу Усик – Фьюри 2. Британский боксер попался на допинге и отменил бой

Британский чемпион Европы Дэннис Маккэнн (16-0, 8 КО) не прошел допинг-тест перед поединком с Питером Макгрейлом (10-1, 6 КО), сообщил у себя в аккаунте соцсети Х глава Генерального управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх. Бой в лимите второго легчайшего веса против Питера Макгрейла (10-1, 6 КО), который планировался в андеркарде вечера бокса Усик – Фьюри 2, отменен.

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Грандиозное шоу запланировано на 21 декабря в Эр-Рияде.

"Добровольная антидопинговая ассоциация (VADA) уведомила все заинтересованные стороны о том, что допинг-тест Маккэнна дал положительный результат. Поединок, назначенный на следующую субботу, не состоится, поскольку проводится дальнейшее расследование", – заявил Аль аш-Шейх, добавив, что на данный момент дополнительных комментариев не будет.

Теперь судьба Дэнниса Маккэнна и его дальнейших выступлений зависит от результатов расследования и решений антидопинговых органов.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 декабря Турки Аль аш-Шейх исключил украинского чемпиона WBO в легком весе Дениса Беринчика (19-0, 9 КО) из числа участников шоу Усик – Фьюри 2.

До этого несколькими часами ранее Аль аш-Шейх написал, что Беринчик должен защищать титул в бою с британцем Сэмом Ноуксом в рамках этого вечера бокса.

12 декабря чемпион WBA, WBC, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) прибыл в Эр-Рияд, где состоится реванш против Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО). На выходе из аэропорта в Саудовской Аравии украинца встречала толпа соотечественников.

В первом поединке Александр победил Тайсона раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

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