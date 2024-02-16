Шансы 'Баварии' рухнули: суперкомпьютер обновил прогноз на победителя Лиги чемпионов

Английский "Манчестер Сити" уверенно победил датский "Копенгаген" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов и укрепил свои позиции в списке главных претендентов на победу в турнире. При этом фиаско мюнхенской "Баварии" в поединке против римского "Лацио" буквально обрушил шансы немцев на триумф.

Об этом говорится в исследовании суперкомпьютера Opta, который обновил свой прогноз на будущего обладателя трофея после начала стадии плей-офф. "Сити" продолжает оставаться явным фаворитом соревнования среди всех 16 участников с вероятностью победы в 33%.

С солидным отставанием вторым идет мадридский "Реал". Его шансы на завоевание кубка оцениваются в 19,6%. Далее идет миланский "Интер" (11,48%) и французский ПСЖ (9,35%).

Пятерку главных претендентов на победу в Лиге чемпионов 2023/24 замыкает лондонский "Арсенал" с шансами на успех в 7,85%. Его преследует упомянутая мюнхенская "Бавария", вероятность успеха которой рухнула с 10,09% до 5,17%.

Меньше всего суперкомпьютер верит в триумф датского "Копенгагена". Машина рассчитала вероятность выигрыша кубка этой команды на уровне 0,01%. Отметим, что "Манчестер Сити" является действующим обладателем Кубка европейских чемпионов.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский вратарь Андрей Лунин провел фантастический матч за мадридский "Реал" в 1/8 финала Лиги чемпионов. После игры наш футболист устроил перепалку с легендарным Тони Кроосом.

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