Как-то я задался вопросом, и вот каким. Много лет работая в спортивной журналистике, газетах, на радио и на телевидении, какие фамилии динамовских игроков разных поколений я чаще других называл.

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Оказалось, это игроки, заглавная буква фамилии которых начинается на "Б" и "К". Называл их всех довольно много. Напомню некоторые фамилии: Блохин, Буряк, Беланов, Биба, Балтача, Бессонов, Колотов, Каневский, Калитвинцев, Коман, Кузнецов, Каплун.

На этом я не остановился, и решил определить, а какое имя самое распространённое в футбольной динамовской семье. Составил произвольный список 100 динамовских игроков разных поколений, начиная с серебряного состава чемпионата СССР-1936 до игроков Динамо-2024.

И что же выяснилось. В этом списке 16 будущих футболистов получили от родителей имя Виктор. Называю их: Каневский, Банников, Колотов, Шиловский, Севастьянов, Насташевский, Чанов, Матвиенко, Кондратов, Серебряников, Хлус, Каплун, Юрковский, Леоненко, Жилин, Цыганков. В своём "списке 100" я насчитал 14 динамовских Александров: Заваров, Бойко, Шовковский, Бережной, Сорокалет, Радченко, Дамин, Рыбка, Караваев, Андриевский, Сирота, Тымчик.

Сергеев в списке оказалось 10. Это Балтача, Журавлёв, Шматоваленко, Заец, Юран, Ковалец, Круликовский, Ребров, Мизин, Сидорчук. Владимиров среди 100 игроков также 10 – это Щегольков, Трошкин, Левченко, Мунтян, Веремеев, Онищенко, Бессонов, Лозинский, Бражко, Шепелев.

Как говорится, знакомые все лица. А вот довольно редкие имена из этого списка: Антон, Руслан, Йожеф, Стефан, Назар, Ахрик, Ференц, Кристиан, Эрнст, Макар, Артур, Никита. Фамилии их обладателей вы знаете: Идзковский, Сабо, Решко, Цвейба, Медвидь, Рудько, Гончаренко, Бурда, Нещерет, Волошин, Биловар.

Вот такие имена игроков киевского "Динамо", выступавших и выступающих в клубе, который 13 мая 2027 года отметит свое славное столетие.

А сейчас об одном из тех 16 Викторов, которых я называл – Викторе Серебряникове.

У заслуженного мастера спорта, нападающего, а затем полузащитиника киевского "Динамо" был знаменитый прием – "дуга Серебряникова".

Немалую долю из своих 70 голов он забил со стандартов, именно своей фирменной дугой. Мяч после его удара со штрафного огибал стенку, выстроенную из обороняющихся соперников, вращаясь по вертикали и по горизонтали. Мяч взметался в небо, да еще в сторону от ворот, но затем непонятно каким образом, словно примагниченный к девятке створа ворот, он опускался именно туда. Вратарь не успевал не то что прыгнуть, а и руки поднять. Виктор признавался, что подсмотрел свою дугу у кудесников-бразильцев.

Как-то спросил у Виктора, как ему удаются такие коварные удары. Вот что он ответил: "Все очень просто. Оставайся после окончания тренировки на час и отрабатывай удар. И у тебя получится".

Кто же мешает нынешним футболистам освоить такой удар, который приводил в восторг трибуны?

Таким ударом в 1969-м в Кубке европейских чемпионов Серебряников портил настроение вратарям "Аустрии", "Фиорентины". За сборную он демонстрировал свою дугу в Белграде, в Брюсселе и Сан-Сальвадоре. Свою последнюю дугу Серебряников продемонстрировал в Париже, играя за сборную ветеранов бывшего СССР.

После матча, на банкете, к Виктору подошел знаменитый французский нападающий сборной Франции Жюст Фонтен, забивший 13 мячей на чемпионате мира в Швеции в 1958 году, и очень удивился, что Серебряников и в 50 лет пребывает в отличной форме. "Это классно, – сказал Фонтен. – В 50 лет так хорошо играть в футбол… Поздравляю Вас!"

Этот футбольный мир Виктор Серебряников, четырехкратный чемпион и трехкратный серебряный призер, а также двукратный обладатель Кубка СССР покинул 12 ноября 2014 года. Похоронен он на Берковецком кладбище.

И еще о некоторых достижениях динамовцев.

31 мяч забили в двух матчах

1 мая 1955 года в товарищеском матче "Динамо" в Киеве победило сборную Ливана со счетом 18:0. Киевляне установили рекорд результативности в международных матчах. Наша команда превзошла рекорд англичан. В 1951 году родоначальники футбола разгромили сборную Австралии – 17:0.

А 6 сентября 1955-го в Киеве "Динамо" обыграло индийский "Вест Бенгал Клуб" – 13:1.

На поле 12 игроков сборной, и все киевские динамовцы

Ведущие игроки "Динамо" постоянно выступали в составе сборной бывшего СССР. 8 июня 1975 года в Лужниках наша команда принимала сборную Италии. На поле в футболках сборной вышли 11 динамовцев: Рудаков, Коньков, Матвиенко, Фоменко, Буряк, Трошкин, Мунтян, Онищенко, Колотов, Веремеев (которого во втором тайме заменил Решко), Блохин. Победный гол в этом матче на 63-й минуте забил Анатолий Коньков.

На Олимпиаде-1976 в Монреале, где наша сборная выиграла бронзу, в ее составе выступали 11 игроков киевского "Динамо". На чемпионате мира-1986 в Мексике в составе нашей сборной было 12 киевлян. Примечательно, что и в Канаде, и в Мексике, и в Москве сборной СССР руководил Валерий Лобановский.