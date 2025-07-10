Кладет в карман миллионы: какие самые большие заработки Усика и его соперника Дюбуа

За реванш с Даниэлем Дюбуа (22-2, 14 КО) объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) должен получить рекордный гонорар в своей карьере – около 97,5 миллионов фунтов или 113 миллионов евро. Тогда как обладателю пояса IBF Дюбуа достанется 52,5 миллиона в британской валюте и 60,9 миллиона – в евро. До этого свой максимум украинец заработал в поединке с Тайсоном Фьюри, хотя тот и не очень хотел делиться.

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Накануне предпоследнего боя Усика в профессионалах, который состоится 19 июля в Лондоне, OBOZ.UA собрал самые большие заработки Александра и его соперника.

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Самые большие заработки Усика

4–5 МЕСТО. Четвертое и пятое место по размеру гонорара между собой поделили первый поединок Усика против британца Энтони Джошуа и первая встреча Александра с его соотечественником Даниэлем Дюбуа.

Официально боксеры не разглашали цифры, которые были вписаны в их договоры, но, согласно информации TalkSport и Sports Casting, за бои с Эйджеем в 2021 году и Даниэлем летом 2023-го украинец положил в свой карман по 5 миллионов фунтов стерлингов – примерно 5,75 миллиона евро.

Поскольку на момент первой дуэли с Джошуа именно британец владел чемпионскими поясами по трем основным версиям (WBA, IBF, WBO) и IBO, то именно ему ушла львиная доля общего кошелька – 15 миллионами фунтов, что тогда выглядело закономерно. Но победителем из той схватки решением судей вышел Александр.

На вот 26 августа 2023 года во Вроцлаве уже украинец вышел в ринг в чемпионском статусе против претендента Дюбуа и закончил его досрочно – нокаутом в 9-м раунде.

3 МЕСТО. Несмотря на то, что Усик владел сразу тремя чемпионскими поясами, в первом бою с одиозным британцем Тайсоном Фьюри распределение гонорара было не в его пользу. Конечно, это было несправедливо, но Александр согласился на все, чтобы заполучить титул WBC, которого ему не хватало для абсолютного доминирования в дивизионе.

Украинец упорно не торговался с организаторами, тогда как Фьюри задолго до непосредственно переговоров кричал, что ноги его не будет в ринге, если ему не заплатят минимум 100 миллионов долларов, и получил даже на 15 "лимонов" больше, если перевести 85 млн фунтов в американскую валюту. Что же касается гонорара Усика, то он в придачу к поясу WBC заработал 30 миллионов фунтов или 35 млн евро.

2 МЕСТО. В отличие от "Цыганского короля" Александр никогда не был жадным. И после того, как Усик забрал пояса у Энтони Джошуа, согласился поровну разделить с британцем общий кошелек в 65 миллионов фунтов стерлингов (74,5 миллиона евро) за их реванш в Джидде в августе 2022 года. Оба боксера заработали по 32,5 миллиона британских фунтов стерлингов (37,3 миллиона евро). А победа снова решением судей досталась украинцу.

1 МЕСТО. Ну и свой самый большой гонорар на данный момент украинский чемпион заработал за реванш с "жадным пузом" Фьюри. После поражения в первом поединке, которое больно ударило по эго и самолюбию британца, у Тайсона не было аргументов, чтобы требовать выплаты выше, чем у Усика. В реванше был заинтересован в первую очередь он сам, поэтому согласился на 67,5 миллионов фунтов (75 млн евро).

Александру за второй победный бой с Фьюри 21 декабря 2024 года на стадионе Kingdom Arena в Эр-Рияде выплатили 82,5 миллионов фунтов (98,8 млн евро).

Самые большие заработки Дюбуа

5 МЕСТО. Заработки нового-старого соперника Усика Дюбуа, конечно, скромнее. Так, по информации Sports Casting, пятерку замыкает гонорар в 800 000 фунтов стерлингов (928 млн евро) за рейтинговый бой против американского тяжеловеса Джаррелла Миллера 23 декабря 2023 года. Тот поединок британец выиграл техническим нокаутом в 10 раунде – рефери остановил избиение лишь за 10 секунд до конца схватки.

4 МЕСТО. В своем предпоследнем поединке 1 июня 2024 года Даниэль ярко выиграл у хорватского супертяжеловеса Филипа Хрговича. Уже во втором раунде над правым глазом в то время непобедимого Хрговича появилось рассечение, а в 8-м из-за него судье пришлось остановить бой и зафиксировать технический нокаут.

Благодаря этой победе Дюбуа получил звание временного чемпиона мира в супертяжелом весе по версии IBF и получил 1 миллион фунтов стерлингов (1 160 000 млн евро).

3 МЕСТО. Прошлая встреча с Усиком в августе 2023 года занимает третье место в денежном рейтинге Дюбуа. Во Вроцлаве британец мог одним махом завладеть поясами WBA (Super), IBF, WBO, IBO, которые принадлежали украинцу, а вместо этого проиграл нокаутом в девятом раунде. А сам поединок закончился скандалом. Ведь в пятом раунде Дюбуа нанес Усику удар в нижнюю часть туловища, и тот оказался на канвасе.

Британец утверждал, что попал сопернику в живот, и это – нокдаун, если не нокаут, но рефери признал это ударом ниже пояса и дал украинцу прийти в себя и продолжить бой. Промоутер Дюбуа Фрэнк Уоррен подал апелляцию на результат поединка, но она была отклонена. А Даниэля утешали 1,6 миллиона фунтов (1,85 млн евро).

2 МЕСТО. В противостоянии со своим соотечественником Джо Джойсом Дюбуа должен был защищать титул чемпиона Британии, Содружества, WBC Silver и WBO International. Эту битву очень ждали на туманном Альбионе, но вынуждены были трижды переносить из-за коронавируса. А когда в ноябре 2020-го соперники таки вышли в ринг, Джойс пообещал, что у тех, кто поставит на него, будет лучшее Рождество. И не соврал.

Джо регулярно доставал Даниэля своими мощными джебами, что привело к отеку левого глаза. И хотя к 10 раунду Джойс проигрывал по очкам, после очередного сильного попадания в уже опухший и закрытый глаз, Дюбуа опустился на одно колено и позволил рефери отсчитать первое поражение в карьере. Но за это он стал богаче на 1,75 миллиона фунтов (1,92 млн евро).

1 МЕСТО. Отдельно в карьере Дюбуа стоит поединок с Энтони Джошуа на легендарном "Уэмбли" 21 сентября 2024 года. Для Даниэля это была первая защита чемпионского пояса IBF, и он начал ее без разведки, уже в дебютном раунде отправив бывшего чемпиона в нокдаун. В пятом раунде Джошуа удалось потрясти Дюбуа, он бросился его добивать, но пропустил навстречу и долго не мог прийти в себя, а рефери тем временем отсчитал Эйджею нокаут.

Заработок Даниэля сложился из гарантированного гонорара в 3,5 миллиона фунтов стерлингов и еще 6,5 миллионов от дополнительного заработка, в частности продаж платных трансляций (PPV). И в итоге на свой счет "Динамит" положил 10 миллионов фунтов (11,6 млн евро).

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