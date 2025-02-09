'Самая невероятная вещь, которую я видел'. Видео с чемпионата мира по индор-боулзу собрало 5 млн просмотров за сутки

Видео с легендарным броском британца Ника Бретта на чемпионате мира по боулзу в закрытых помещениях стало вирусным в интернете. Сам момент случился в финале парного турнира в январе 2020 года, на котором Бретт и его партнер Грег Харлоу одержали победу, однако 8 февраля он обрел вторую жизнь.

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Для справки: Боулз или "игра в шары" – это очень популярная в странах Британского содружества спортивная игра, похожая на петанк, где игроки стараются закатить свои шары как можно ближе к целевому шару (джеку).

За сутки ролик собрал более 5 миллионов просмотров в соцсети Х. Пользователи активно делятся своими эмоциями в комментариях, называя это "самой невероятной вещью", которую они когда-либо видели.

На видео, снятом в момент финала парного турнира, Бретт выполняет почти невозможный бросок, проведя свой мяч через 15-сантиметровый зазор между двумя красными мячами соперника, чтобы попасть в цель. Сама сцена не только потрясла зрителей, но и вызвала бурю восторгов, когда в финале матчевого турнира команда Бретта одержала победу.

Публика, наблюдавшая за броском, не сдерживала восторга. Один из комментаторов не смог скрыть своего восхищения: "Это просто абсурдно! Это настолько хорошо, что невозможно поверить!"

Ролик привлек внимание не только любителей боулза, но и новых зрителей, которые восхищаются мастерством спортсменов. К примеру, Тайлер Лауэтта из Business Insider назвал бросок "одним из спортивных событий года". Также многие выразили уважение к спортсменам, которых раньше не знали.

Сам Бретт отметил, что он рад тому, что его успех помогает популяризировать этот вид спорта и привлекать внимание к новым участникам. "Мы хотим развивать этот спорт, и если кто-то хочет присоединиться, мы будем рады каждому", — рассказывал он в своем интервью на британском ТВ.

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