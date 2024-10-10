РУСАДА забрала 10 футболистов сборной России прямо с открытой тренировки

Представители Российского антидопингового агентства (РУСАДА) забрали 10 футболистов сборной России на допинг-контроль во время открытой тренировки, которая должна была пройти днем на стадионе "Динамо" имени Льва Яшина в Москве. Фамилии игроков, которые отправили сдавать допинг-тест неизвестно.

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"Да, сотрудники РУСАДА были на стадионе – это технический момент, потому что они имеют право приезжать на тренировки, как было неоднократно. Странно, конечно, что они выбрали для проверки открытую тренировку сборной, где ждут болельщики и дети" – заявил директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терешин.

Присутствие допинг-офицеров озадачило и главного тренера Валерия Карпина

"Удивило. Они приезжают на каждую тренировку и на каждый матч, разумеется. Но удивило, что приехали сюда, на открытую тренировку. Игроки сегодня все разъезжаются, приезжать сегодня на последний день — не знаю, есть ли смысл", — сказал Карпин в интервью "Матч ТВ".

Изначально Россия должна была провести товарищескую игру с Пакистаном, однако она сорвалась. После этого команде предложили провести мастер-класс для детей из Белгородской и Курской областей, а также встретится с болельщиками

Как сообщал OBOZ.UA, несколько дней назад после Пакистана и Занзибара не согласились играть с представителями страны-агрессорки в Таджикистане, Киргизии и Бразилии.

5 сентября, сборная России разгромила Вьетнам в Ханое со счетом 3:0. До этого в 2024 году РФ провела две товарищеские встречи, победив Сербию и Беларусь с одинаковым счетом – 4:0.

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