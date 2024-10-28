'Ривне' во второй раз за четыре дня победило 'Старый Луцк' в Суперлиге Favbet

БК "Ривне" второй раз за четыре дня победил "Старый Луцк" в рамках регулярного чемпионата Суперлиги Favbet, выиграв на выезде со счетом 81:60.

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Равная борьба была до середины второй четверти. Ключевыми в этом матче стали именно вторая и третья десятиминутки, которые гости выиграли с суммарной разницей в 29 очков. Хозяева стабилизировали игру в четвертой четверти, но преимущество соперника было уж слишком убедительным.

"Ривне" выиграло подбор, лучше атаковало со средней дистанции, лучше двигало мяч, отдав больше результативных передач, и допустил меньшее количество потерь.

Доминирование в командных статистических показателях ровенчане подкрепили эффективной игрой стартеров Мочалов – Соловьев – Тимощук и 26 очками от игроков скамейки запасных.

"Ривне" с 5 победами в 6 матчах закрепилось на втором месте в турнирной таблице Суперлиги, у команды из Луцка при таком же количестве сыгранных матчей в активе остается одна победа.

Суперлига Favbet. Регулярный чемпионат

Луцк, ОДЮСШ

"Старый Луцк" – "Ривне" 60:81 (18:15, 10:22, 9:26, 23:18)

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