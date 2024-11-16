'Ривне-ОШВСМ' в напряженном матче обыграло 'Прикарпатье-Говерлу' в Суперлиге Favbet

Ривне-ОШВСМ одержал победу над Прикарпатье-Говерлой со счетом 69:59 в домашнем матче регулярного чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге Favbet.

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Команда из Ивано-Франковска в очередной раз сыграла равный матч, но потерпела поражение, оставаясь без побед в сезоне. Она лучше зашла в матч, выиграв старт 9:2, но хозяева после тайм-аута выдали свой рывок и увели +6.

В дальнейшем Ривне-ОШВСМ уже не отдавал лидерство, хотя игра приобрела характер рывков – Прикарпатье-Говерла сокращала отставание до одной-двух атак, дальше Ривне совершало рывок. В результате напряженность держалась до конца игры – в середине четвертой четверти гости несколько атак проводили с бросками на лидерство, но последнего шага постоянно не хватало.

Ривне-ОШВСМ удержал лидерство, довело матч до непростой победы – седьмой в десяти матчах, тогда как Прикарпатье-Говерла проиграло все свои девять матчей.

Из отрицательного для Ривне – травма Рода Брауна в четвертой четверти, которая выглядит серьезной. Он успел набрать 13 очков и сделать 8 подборов, также 13 очков в Ривне набрал Дмитрий Головчик, а самым результативным с 15 очками стал Алексей Соловьев.

В Прикарпатье-Говерле лучшими стали Роман Морозов – 26 очков и 11 подборов, и Илья Чугунов – 16 очков, 9 подборов.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Ривне, ДЮСШ-4

Ривне - Прикарпатье-Говерла 69:59 (16:13, 20:19, 22:20, 11:7)

Ривне-ОШВСМ : Фуллер 8, Браун 13+8 подборов, Рябой 3+6 подборов, Соловьев 15, Головчик 13 – старт; Гарбар 6, Тимощук 4, Поносов 4, Герасимчук 3, Кравченко 0, Бизли 0

Прикарпатье-Говерла : Марков 0, Чугунов 16+9 подборов, Дроздов 8, Морозов 26+11 подборов – 6 потерь, Кузнецов 1 – старт; Бречка 4, Стародуб 4, Иванов 0, Виталий Лемишко 0, Виктор Лемишко 0