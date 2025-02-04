'Проблемы с воздушными тревогами и пролетами дронов'. Тренер клуба УПЛ 'не выдержал такого напряжения' и покинул Украину

Генеральный директор футбольного клуба ЛНЗ Андрей Колесник рассказал, что испанский специалист Андрес Карраско покинул пост главного тренера черкасской команды из-за войны с Россией. По словам Колесника проблемы с Карраско возникли с октября.

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На старте сезона ЛНЗ под руководством Карраско показывал отличный результат. Команда хорошо подготовилась, обыгрывала соперников, а в первых турах могла даже сыграть вничью с киевским "Динамо". Однако затем начались проблемы, и в конце года команда потерпела четыре поражения подряд.

Главной проблемой стала опасность с воздуха – 46-летний уроженец Барселоны не выдержал психологического давления. Колесник отметил, что для украинцев это уже часть реальности, но для тренера ситуация оказалась шокирующей.

"В это время начались большие проблемы с воздушными тревогами и пролетами дронов. Карраско не выдержал этого напряжения. Мы не можем осуждать это, ведь мы уже живем в другой реальности, привыкли к этому. А для него это было подлинным шоком", – цитирует Колесника пресс-служба ЛНЗ.

Колесник не скрывает, что и его легионеры также сталкиваются с психологическим давлением, особенно со стороны семей. Их родные беспокоятся и просят вернуться, что сказывается на моральном состоянии игроков.

"А когда главный тренер не в самом лучшем психологическом тонусе, это передается на команду", – отметил гендир ЛНЗ.

После ухода Карраско новым главным тренером ЛНЗ стал Роман Григорчук. Перед весенней частью УПЛ, черкасчане занимают 10-е место.

26 января стало известно, что легионер ЛНЗ Фрэнсис Момо пропустил учебно-тренировочный сбор команды, который проходит в испанской Эстепоне. 23-летний футболист отказался продолжать выступать за клуб во второй части сезона из-за войны в Украине и сбежал к себе на родину.

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