'Про Украину – с Украиной!' 'Динамо' сделало заявление о мирных переговорах и провело матч с военными и спасателями

"Динамо" Киев выступил с заявлением в поддержку президента Украины Владимира Зеленского, подчеркнув невозможность любых мирных переговоров без учета интересов украинского народа. В клубе отметили, что борьба за свободу продолжается, а единство в это сложное время является залогом будущей победы.

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"Про Украину – с Украиной! Не может быть никаких переговоров без украинской власти. Это наша официальная позиция", – заявили в клубе.

В рамках поддержки военных и спасателей "Динамо" организовало особое благотворительное мероприятие. На клубной базе в Конча-Заспе состоялся товарищеский матч между представителями ВСУ, ГСЧС и ветеранами футбола.

Год назад клуб помог организовать протезирование бойцов в рамках реабилитационного проекта U+ System совместно с датской компанией Levitate, а теперь присоединился к новой благотворительной инициативе.

20 февраля на базе "Динамо" в Конча-Заспе 25 военных получили современные спортивные протезы, которые позволят им вернуться к активной жизни. Среди участников были не только бойцы с ампутациями, но и сапёры и спасатели. После примерки новых устройств военные протестировали их в движении, а те, кто занимался спортом до ранения, сразу начали играть в футбол.

Главным событием стала встреча военных с основной командой "Динамо", включая Андрея Ярмоленко. Футболисты тепло пообщались с бойцами, сфотографировались с ними и раздали автографы. Затем состоялся дружеский футбольный матч, где ветераны смогли испытать свои новые протезы в игре.

По итогам мероприятия игроки подписали мяч и клубную футболку, которые выставят на благотворительный аукцион. Собранные средства пойдут на новые протезы для военных. Организаторы подчёркивают, что такие события не только помогают ветеранам адаптироваться, но и способствуют развитию инклюзивности и социальной ответственности в обществе.

Как писал OBOZ.UA, в среду Трамп обвинил Зеленского в том, что тот якобы "выманил" в США 350 млрд долларов на войну и "играл как на скрипке" на президенте Джо Байдене. Он также назвал украинского лидера "диктатором без выборов" и призвал его действовать быстро, "иначе у него не останется страны".

Слова Трампа вызвали большой резонанс. На них отреагировали лидеры многих стран мира, а также американские, в том числе и республиканцы.

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