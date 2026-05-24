'Признать несостоявшимся'. Верховен подает апелляцию на результат боя с Усиком. Видео

Нидерландский кикбоксер Рико Верховен заявил, что намерен оспорить результат поединка против Александра Усика после спорной остановки в 11-м раунде. 37-летний боец считает, что рефери вмешался уже после финального гонга и должен пересмотреть свое решение.

По словам претендента, он был удивлен действиями судьи, поскольку услышал сигнал об окончании раунда еще до остановки поединка.

"Гонг прозвучал, а затем они остановили бой. Думаю, мы подадим апелляцию, потому что это не имеет смысла. Если звучит гонг, значит у меня есть время отдохнуть", – сказал Верховен в эфире Youtube-канала Boxing News.

Нидерландец отметил, что после нокдауна продолжал двигаться и защищаться, поэтому не понимал причин вмешательства рефери.

"Когда судья вмешался, я не был потрясен или дезориентирован. Я смотрел на него и не понимал, почему он останавливает бой. До конца оставалось совсем немного", – заявил Рико.

По мнению Верховена, итог поединка следует либо отменить, либо передать дело на рассмотрение судей.

"Ошибки случаются, но теперь рефери должен признать свою ошибку. Либо бой нужно признать несостоявшимся, либо перейти к судейским запискам. И если смотреть записки, то, как мне кажется, я вел по очкам", – добавил спортсмен.

Также Верховен высоко оценил собственное выступление против украинца. Он подчеркнул, что сумел создать серьезные проблемы абсолютному чемпиону мира и намерен продолжить карьеру в профессиональном боксе

Как сообщал OBOZ.UA, бой между Александром Усиком (25-0, 16 КО) и Рико Верховеном (1-1, 1 КО) состоялся в египетской Гизе и завершился техническим нокаутом нидерландца в 11-м раунде.

Стоит отметить, что во время флеш-интервью египетская публика недовольно засвистела, услышав слова украинского боксера про обстрел Киева.

