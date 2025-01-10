'Прикарпатье-Говерла' одержала вторую победу в сезоне Суперлиги Favbet

"Прикарпатье-Говерла" выиграла матч регулярного чемпионата Суперлиги Favbet, одолев в домашней игре "Старый Луцк" со счетом 79:74.

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Соперники провели равную игру, во время которой каждая из команд имела хорошие отрезки и получала лидерство в счете. Логичным завершением этого противостояния стал напряженный клатч – на последние две с половиной минуты игры команды входили при равном счете. Лучше заключительные минуты отыграли хозяева площадки, дожавшие лучан. В частности, важными были дальние попадания Ильи Чугунова и результативный проход Рида.

Хозяева получили 43 очка от игроков скамейки запасных – 21 очко от Лейтерренса Рида, который также добавил в актив 8 подборов и 4 передачи (РЭ 21), став лучшим игроком матча. Хозяева имели преимущество по подборам в нападении, лучше двигали мяч и получше соперника атаковали с дальней дистанции. "Старому Луцку", набравшему 40 очков в краске, в этой игре помешали 22 потери. У лучан стоит отметить Александра Прозапаса, у которого 19 очков со скамейки запасных (4/9 трехочковых).

"Говерла" одержала свою вторую победу в сезоне и завершила домашний бабл с показателем 50% побед, "Старый Луцк" в новом году оба матча проиграл.

Суперлига Favbet. Регулярный чемпионат

"Прикарпатье-Говерла" – "Старый Луцк" – 79:74 (18:12, 22:29, 14:20, 25:13)

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