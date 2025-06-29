Президент РФС проговорился, что на самом деле происходит с возвращением России в мировой футбол
Глава Российского футбольного союза Александр Дюков признался, что планы по возвращению российских команд на международную арену строятся не на переговорах или конкретных договорённостях, а исключительно на интуиции. В четверг в Москве состоялась конференция РФС, где Дюков высказал свою точку зрения на возможный допуск сборной и клубов к турнирам ФИФА и УЕФА уже в 2025 году.
"Моя надежда на возвращение основана только на интуиции. Никаких договорённостей нет. Но я считаю, что предпосылки есть, и соответствующие решения могут быть приняты до конца года", – заявил чиновник.
Это заявление вызвало волну насмешек в соцсетях и на форумах. Фанаты резко раскритиковали главу РФС за отсутствие конкретных действий и стратегий, высмеивая абсурдность управления "на ощупь".
"Шёл четвёртый год, они продолжали надеяться… и получать огромную зарплату", — язвительно отметил один из пользователей.
"Работа на интуиции? Где этому обучают — в питерской школе управленцев?", — поинтересовался другой.
"Пора на "Битву экстрасенсов"", — добавил ещё один комментатор.
Особенно досталось Дюкову за контраст между его ожиданиями и риторикой российских властей:
"Твой патрон по телевизору грозит, что Европа должна сдохнуть, а ты всё надеешься, что нас туда пустят. Надежда фиговая", — написал один из болельщиков.
Некоторые вспомнили и другие посты чиновника — например, заместителя председателя "Газпром нефти" — и с иронией заявили, что управленческий подход, основанный на "авось", вполне укладывается в общую картину.
"Господин "Авось" в деле. Ладно хоть только футболом руководит", — подытожили в комментариях.
По мнению болельщиков, пока за слова и пустые прогнозы никто не несёт ответственности, российский футбол будет продолжать оставаться в изоляции — с интуицией вместо стратегии.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину 28 февраля 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных матчах.
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