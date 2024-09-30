'Полный беспредел': русский боец ММА предупредил, что могут сделать с Усиком в реванше с Фьюри

Боец смешанных единоборств Артем Резников выразил уверенность в том, что Александр Усик (22-0, 14 КО) столкнется с несправедливым судейством в реванше с Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО). Казахстанский спортсмен, который считает себя русским по национальности и выступает в российском промоушне АСА, отметил, что на подобное мнение его натолкнул ход первого боя боксеров.

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Об этом Резников заявил в интервью порталу MMA.Metaratings.ru. 32-летний представитель легкого веса добавил, что Усик будет иметь психологическое преимущество перед британцем и будет считаться фаворитом, учитывая нокдаун, в который Александр отправил Фьюри 18 мая.

"Его уже засуживали. Он только на одно очко победил Фьюри. Я не увидел такого равного боя. Один судья вообще отдал победу Тайсону. Я же увидел явную победу Александра Усика. В боксе иногда поражают такие моменты. Думаешь: "Сам не боксер, не разбираешься". Читаешь комментарии и там все пишут, что полный беспредел. Победу могут отдать хоть кому. Моральное преимущество у Усика. Он был быстрее и отправил Фьюри в нокдаун. До шестого раунда Тайсон не работал, силы экономил и стоял. В реванше легче выиграть тому, кто выигрывал", – сказал Резников.

Напомним, реванш Усика и Фьюри состоится 21 декабря. В первом поединке Александр победил Тайсона раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Через месяц после боя, 18 мая, украинец был вынужден отказаться от пояса Международной федерации бокса (IBF), который 21 сентября защитил Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО), брутально нокаутировав Энтони Джошуа (28-4, 25 КО).

До этого Александр категорично высказался о том, что случится, если Тайсон попытается сорвать реванш. Он также поделился ожиданиями от второго боя с Фьюри и ответил на обвинения в мошенничестве во время боя 18 мая. Кроме того, Александр рассказал, чему научился в этом поединке.

Легендарный Владимир Кличко поделился своими ожиданиями от реванша Усика и Фьюри. А экс-чемпион Амир Хан не согласился с прогнозами на повторный бой боксеров. Кроме того, россиянин Александр Поветкин приписал РФ успехи нашего соотечественника.

В свою очередь, российский тренер по боксу Андрей Ивичук назвал Тайсона победителем будущего реванша с Александром. А сам украинец назвал единственного боксера, с которым ему интересно подраться после второго боя с британцем.

Как сообщал OBOZ.UA, Энтони Джошуа ответил на вопрос, кого бы хотел видеть победителем реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Сам британец назвал свою мотивацию на второй поединок против нашего соотечественника. Также он рассказал, когда начнет подготовку к противостоянию.

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