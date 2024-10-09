Организаторы реванша Усик – Фьюри принизили украинца

Председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх допустил вопиющую ошибку в анонсе андеркарта реванша между Александром Усиком (22-0, 14 КО) и Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО). Устроитель вечера бокса нарушил все правила и поставил нашего чемпиона номинальным гостем поединка.

Видео дня

На своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter, Аль аш-Шейх анонсировал поединок Фьюри – Усик 2, а не Усик – Фьюри 2, как это должно значиться с учетом того, что украинец является чемпионом, а его соперник – претендентом. После указания ошибки саудит исправился и представился правильный постер боя.

"Прежде чем два гиганта встретятся в бою "Усик – Фьюри . Возрождение", андеркарт должен зажечь ринг. Когда на ринг выйдут некоторые из самых громких имен бокса, эти поединки подготовят почву для незабываемой ночи. Сделайте отметку в своем календаре: 21 декабря – ночь, которую вы не захотите пропустить", – написал Аль аш-Шейх.

В первом поединке Александр победил Тайсона раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Через месяц после боя, 18 мая, украинец был вынужден отказаться от пояса Международной федерации бокса (IBF), который 21 сентября защитил Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО), брутально нокаутировав Энтони Джошуа (28-4, 25 КО).

До этого Александр категорично высказался о том, что случится, если Тайсон попытается сорвать реванш. Он также поделился ожиданиями от второго боя с Фьюри и ответил на обвинения в мошенничестве во время боя 18 мая. Кроме того, Александр рассказал, чему научился в этом поединке.

Легендарный Владимир Кличко поделился своими ожиданиями от реванша Усика и Фьюри. А экс-чемпион Амир Хан не согласился с прогнозами на повторный бой боксеров. Кроме того, россиянин Александр Поветкин приписал РФ успехи нашего соотечественника.

В свою очередь, российский тренер по боксу Андрей Ивичук назвал Тайсона победителем будущего реванша с Александром. А сам украинец назвал единственного боксера, с которым ему интересно подраться после второго боя с британцем.

Кроме того, Джошуа ответил на вопрос, кого бы хотел видеть победителем реванша между Усиком и Фьюри. Сам британец назвал свою мотивацию на второй поединок против нашего соотечественника. Также он рассказал, когда начнет подготовку к противостоянию.

Как сообщал OBOZ.UA, Тайсон Фьюри ответил представителям команды Александра Усика на сравнение с диктатором Владимиром Путиным.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!