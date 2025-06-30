'Он особенный, но...' Экс-тренер Майка Тайсона дал прогноз на реванш Усик – Дюбуа

Легендарный американский тренер Тедди Атлас выразил уверенность в том, что Даниелю Дюбуа (22-2, 21 КО) будет практически невозможно победить Александра Усика (23-0, 14 КО) в реванше. По словам специалиста, наш соотечественник обладает невероятными навыками и всегда находит путь к победе.

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Об этом Атлас заявил в эфире своего YouTube-канала The Fight with Teddy Atlas. Бывший наставник Майка Тайсона подчеркнул, что для Усика не является проблемой превосходство соперников в габаритах и физической мощи, а кроме того, он умеет подстраиваться под оппонентов.

"Дюбуа нашел себя. Теперь он другой зверь. Все, кто думает, что будет повторение первого боя, ошибаются. Но я не могу поставить против Усика. Потому что его самая сильная сторона в том, что он всегда находит способ победить. Всегда. Олимпийское золото, тяжелый вес, супертяж с объединенными поясами, который едет в Лондон, дерется с более крупным парнем, побеждает его дважды. Затем он идет и дважды дерется с Фьюри, побеждает его. Этот парень знает, как найти способ победить. Он особенный, но он стареет", – сказал Атлас.

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