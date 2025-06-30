"Он особенный, но..." Экс-тренер Майка Тайсона дал прогноз на реванш Усик – Дюбуа
Легендарный американский тренер Тедди Атлас выразил уверенность в том, что Даниелю Дюбуа (22-2, 21 КО) будет практически невозможно победить Александра Усика (23-0, 14 КО) в реванше. По словам специалиста, наш соотечественник обладает невероятными навыками и всегда находит путь к победе.
Об этом Атлас заявил в эфире своего YouTube-канала The Fight with Teddy Atlas. Бывший наставник Майка Тайсона подчеркнул, что для Усика не является проблемой превосходство соперников в габаритах и физической мощи, а кроме того, он умеет подстраиваться под оппонентов.
"Дюбуа нашел себя. Теперь он другой зверь. Все, кто думает, что будет повторение первого боя, ошибаются. Но я не могу поставить против Усика. Потому что его самая сильная сторона в том, что он всегда находит способ победить. Всегда. Олимпийское золото, тяжелый вес, супертяж с объединенными поясами, который едет в Лондон, дерется с более крупным парнем, побеждает его дважды. Затем он идет и дважды дерется с Фьюри, побеждает его. Этот парень знает, как найти способ победить. Он особенный, но он стареет", – сказал Атлас.
ЧТО ИЗВЕСТНО О РЕВАНШЕ УСИК – ДЮБУА
- Бой состоится 19 июля в Лондоне.
- На кону будут стоять пояса WBC, WBA, IBF, WBO, IBO и звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
- Общий призовой фонд составит более 200 миллионов долларов и принесет соперникам рекордные гонорары в карьере.
- Боксеры уже успели провести дуэль взглядов на стадионе "Уэмбли", во время которой Дюбуа толкнул Усика. Наш соотечественник отреагировал на эту провокацию. А перед пресс-конференцией украинец совершил неожиданный поступок.
- Новозеландец Джозеф Паркер (35-3, 24 КО) назвал однозначного победителя реванша боксеров.
- Усик выразил полную уверенность в том, что победит Дюбуа.
- Искусственный интеллект сказал, в каком точно раунде закончится реванш. Также он называл самое уязвимое место украинца в поединке.
- В команде британца восхитились Усиком и вспомнили о войне в Украине.
КАК ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ БОЙ УСИКА И ДЮБУА
- В августе 2023 года украинец выиграл нокаутом в девятом раунде.
- В пятом раунде произошел скандальный момент, когда Дюбуа нанес удар Усику в живот, и тот оказался на канвасе. Рефери признал это ударом ниже пояса и дал украинцу прийти в себя и продолжить бой.
- Промоутер британца Фрэнк Уоррен подал апелляцию на результат поединка, но она была отклонена. Статистика боя продемонстрировала тотальное доминирование Усика.
Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик сенсационно прекратил сотрудничество с многолетним промоутером Александр Красюком. Директор команды боксера Сергей Лапин объяснил это решение.
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