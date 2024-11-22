'Он нарывается': названа неожиданная проблема Фьюри в реванше с Усиком

Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) наверняка проиграет реванш Александру Усику (22-0, 14 КО), если не будет следить за своим весом. Цыганский король, как называют британца, похоже, намерен использовать в бою свое преимущество в габаритах, что является грубой ошибкой.

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Об этом пишет авторитетный портал Boxing News 24/7, анализируя предстоящее 21 декабря противостояние. В частности, журналисты отметили, что Фьюри не удастся повторить трюк, который он применил в поединках против Деонтея Уайлдера (43-4-1, 42 КО), когда изматывал американца давлением тела.

"Сейчас все свидетельствует о том, что 36-летний Цыганский король Фьюри не прилагает особых усилий для контроля веса и собирается выйти на поединок еще более тяжелым, надеясь использовать свой размер для победы. Если это план Фьюри, он нарывается на проблемы, потому что Усик не Деонтей Уайлдер, на которого он наваливался, чтобы истощить", – отметили эксперты.

23 октября Усик и Фьюри провели первую дуэль взглядов перед вторым боем. Украинец появился на ней в необычном образе, сменив имидж. Кроме того, он заставил соперника пойти на необычный шаг для помощи ВСУ. Букмекеры изменили котировки на второй бой соперников.

Ранее стало известно, что Тайсон хочет устроить трилогию с Александром, чтобы войти в историю бокса. Также британец обвинил украинца в срыве сроков проведения реванша.

В первом поединке Александр победил Тайсона раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и стал абсолютным чемпионом мира.

Наш соотечественник также поделился ожиданиями от второго боя с Фьюри и ответил на обвинения в мошенничестве во время боя 18 мая. Кроме того, украинец рассказал, чему научился в этом поединке.

Легендарный Владимир Кличко поделился своими ожиданиями от реванша Усика и Фьюри. А экс-чемпион Амир Хан не согласился с прогнозами на повторный бой боксеров.

В свою очередь, российский тренер по боксу Андрей Ивичук назвал Тайсона победителем будущего реванша с Александром. А сам украинец назвал единственного боксера, с которым ему интересно подраться после второго боя с британцем.

Кроме того, Энтони Джошуа ответил на вопрос, кого бы хотел видеть победителем реванша между Усиком и Фьюри. После этого он назвал триумфатора реванша. Сам Тайсон озвучил свою мотивацию на второй поединок против нашего соотечественника.

Также Фьюри ответил представителям команды Усика на сравнение с диктатором Владимиром Путиным.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший тренер сборной Украины по боксу Михаил Завьялов заявил, что Тайсон Фьюри поставит на карту свою карьеру в реванше с Александром Усиком. Сам британец отметил, что не верит в свою победу по очкам во втором бою с украинцем. В свою очередь, Усик раскрыл детали подготовки к поединку.

Кроме того, стало известно, с кем планирует драться Александр после боя с Тайсоном. Свой прогноз на поединок дал легендарный Майк Тайсон.

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