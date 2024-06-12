Александру Шовковскому принадлежат многие рекорды в украинском футболе. 24 сезона отыграл он за "Динамо" чемпионатах Украины. 636 матчей провёл за киевский клуб в официальных турнирах.

Дебютировав в высшей лиге Украины в 18 лет, Шовковский защищал динамовские ворота в 426 матчах чемпионата страны, 60 – кубковыхи 9 – суперкубковых. В его коллекции 14 золотых медалей (рекорд) чемпионата страны, 11 побед (рекорд) в Кубке Украины, шесть раз он выигрывал Суперкубок страны. 143 матча провёл Александр в еврокубковых турнирах, в том числе 109 – в Лиге чемпионов с учётом квалификационных матчей. В 19 лет и 220 дней состоялся дебют динамовца в квалификации Лиги чемпионов в матче "Силькеборг" - "Динамо" - 0:0.

13 ноября 1994-го СаШо дебютировал в национальной сборной Украины, сыграв в итоге за "желто-синих" 92 матча. 12 раз выводил главную команду страны с капитанской повязкой. Провёл 46 "сухих" матчей. 726 минут подряд держал свои ворота на замке – с 9 октября 2004 года по 3 сентября 2005-го. 18 сентября 2016-го, в 41 год и 259 дней, после матча с "Шахтёром" в чемпионате Украины Александр Шовковский, легендарный вратарь "Динамо", официально завершил игровую карьеру, установив много рекордов, которые улучшить очень сложно.

С футболом Александр Владимирович Шовковский не расстался. Работал в штабе национальной сборной Украины. В начале ноября 2023-го он заменил на тренерском мостике "Динамо" (Киев) Мирчу Луческу. Так хочется, чтобы он со своими подопечными в семнадцатый раз стал чемпионом Украины – в этом случае над динамовской эмблемой вспыхнет третья звёздочка. Об этом, уверен, мечтают все поклонники "Динамо".

Пенальти – футбольная лотерея

Пенальти в основное время игры или послематчевая серия – это всегда стресс для игроков обеих команд и их болельщиков. Это лотерея, поэтому смотрите с почтением на тех, кто бьёт одиннадцатиметровые, устраивайте овации и вратарям, поскольку отразить пенальти – почти всегда подвиг. Без таланта в это единоборство лучше не вступать ни бьющему, ни отражающему. И нет ничего зазорного или непонятного в том, что даже одарённые футболисты не всегда соглашаются на роль пенальтистов. А у вратарей выбора нет – хочешь не хочешь, а свои ворота защищай, заменить тебя некому.

Конечно распространенное мнение о том, что пенальти почти всегда заканчивается голом, в известной мере снимает с вратаря ответственность за исход. Ему заведомо прощён проигрыш в этой дуэли. Поэтому и на душе у него легко: взял – молодец, не взял – не его вина. Этот психологический комфорт стоит многого.

В украинском футболе мастером отражения пенальти был Александр Шовковский, которого считаю лучшим голкипером в истории нашей страны. Вспомним чемпионат мира-2006 в Германии, матч 1/8 финала между сборными Украины и Швейцарии. В основное время игры сильнейшего определить не удалось. В послематчевой серии пенальти швейцарцы не сумели поразить ворота СаШо. Александр стал первым вратарём в истории, который на чемпионатах мира в серии послематчевых пенальти сохранил свои ворота "сухими". Сам же голкипер нашей сборной в серии одиннадцатиметровых испортил настроение своему швейцарскому коллеге, поразив метким ударом его ворота. Александр был назван лучшим вратарём мира по отражению пенальти (версия Bleacher Report, 2006 год), также Шовковский был включен в номинацию на "Золотой мяч" в 1999 году, а в 2011-м динамовец был назван наиболее эффективным вратарём Лиги Европы.