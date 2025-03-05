'Не пытаюсь язвить': экс-чемпион мира унизительно высказался об Усике

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Фрэнк Бруно выразил уверенность в том, что Александр Усик (23-0, 14 КО) не достиг бы больших результатов в дивизионе в его времена. Британец, который выступал с 1982 по 1996 год, отметил, что украинец бы не справился с топовыми супертяжами.

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Об этом Бруно заявил в интервью YouTube-каналу iFL TV. Он добавил, что Усик добился потрясающих успехов в нынешнее время, однако превзойти супертяжей прошлого для него было бы практически невозможно, так как они были настоящими нокаутерами с сильнейшим ударом.

"Я не думаю, что в мою эпоху он бы зашел так далеко, как сейчас, но в свою эпоху он добился больших успехов. Я не пытаюсь язвить, когда говорю это, но я говорю от всего сердца о том, как все идет. В былые времена он столкнулся бы с множеством супертяжей, действительно прирожденных больших парней", – сказал Бруно.

Ранее бывший чемпион мира в супертяжелом весе Хасим Рахман выразил уверенность в том, что любители бокса до конца не осознают класс Усика.

Напомним, украинец должен вернуться на ринг летом. Планируется, что его соперником станет британец Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО), с которым он уже дрался в августе позапрошлого года. Тогда Александр победил техническим нокаутом в девятом раунде, а Даниель отметился грязным ударом ниже пояса.

Ранее стало известно, что Усика могут лишить пояса Всемирного боксерского совета (WBC). Сам Усик рассказал, когда намерен завершить карьеру. Также Александр сообщил, что готовится провести самый необычный поединок в своей карьере.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик продемонстрировал свое отношение к России на вечере бокса в Эр-Рияде. Его поступок вызвал настоящее бешенство в РФ.

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