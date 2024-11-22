'Не боюсь': тренер Бельгии, который работал в России, оценил дуэль с Украиной в плей-офф Лиги наций

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско не видит ничего трудного в противостоянии с Украиной в плей-офф Лиги наций за право сыграть в дивизионе А следующего розыгрыша турнира. Экс-наставник московского "Спартака" при это отметил, что не боится возможного увольнения за последние результаты "красных дьяволов".

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Об этом Тедеско заявил в комментарии VTM Nieuws, пишет портал hln.be. По словам 39-летнего итальянского специалиста, он полностью уверен в своих подопечных, а также подчеркнул, что по выступлению бельгийцев в Лиге наций нельзя судить об их нынешних уровне, ведь его штаб сознательно шел на эксперименты.

"Мы знаем украинских футболистов и как с ними играть. Кроме того, сейчас я знаю возможность своей команды, я более опытный тренер, чем до Лиги наций. Нет, я не боюсь увольнения. Я знаю, как усердно мы работаем и сколько сил вкладываем. Конечно, результаты плохие, и я понимаю эмоции, но это часть национальных сборных. Я всегда говорил, что мы собираемся использовать Лигу наций для экспериментов. И все же в некоторых матчах мы показали, что готовы конкурировать с топ-командами", – сказал Тедеско.

Отметим, что бельгийцы неудачно выступили на Евро-2024, вылетев в 1/8 финала. В Лиге наций команда заняла третье место в группе в квартете с Италией, Францией и Израилем. Причем последних "красные дьяволы" опередили лишь по дополнительным показателям.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины сыграла 11 официальных матче в 2024 году, в которых добыла всего пять победы, забив 14 голов.

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